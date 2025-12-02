scorecardresearch
 
बच्चों को परोसी गई मिड-डे-मील की सब्जी में निकला 'मेंढक', वीडियो वायरल होने पर हड़कंप

MP News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में छात्रों को परोसी गई सब्जी में एक चमचे से मरा हुआ मेंढक साफ तौर पर दिखाया जा रहा है.

सब्जी में 'मरा मेंढक' देखकर उड़े छात्रों के होश.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश में मिड-डे-मील के तहत स्कूल में परोसे जा रहे खाने की क्वालिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं. इसी कड़ी में जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को परोसे गए खाने में मेंढक निकलने का मामला सामने आया है. जिला पंचायत CEO के आदेश पर वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है.
 
दरअसल, सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो ग्वालियर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर का बताया जा रहा है. वीडियो में मिड डे मील के तहत छात्रों को परोसे जाने वाले खाने में मेढ़क निकलने की बात सामने आई है.

वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए चमचे में मरा हुआ मेंढ़क दिखाया जा रहा है. सब्जी में मेंढक निकलने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. देखें Video:- 

मामले के संज्ञान में आने पर जिला पंचायत CEO ने जिला शिक्षा अधिकारी (CEO) हरिओम चतुर्वेदी को वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के निर्देश दिए हैं.

DEO चतुर्वेदी का कहना है कि जांच में यदि कोई लापरवाही सामने आती है तो एक्शन लिया जाएगा. साथ ही क्वालिटी को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए जाएंगे.

---- समाप्त ----
