'जिसके पास 2 घंटे नहीं, ऐसा व्यक्ति हमें मंच पर नहीं चाहिए'; मोहन यादव के न पहुंचने पर भड़के संत, बाद में CM ने मांगी माफी

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले स्थित सलकनपुर उत्तम सेवा धाम आश्रम में आयोजित तीन दिवसीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के शामिल न होने पर हंगामा खड़ा हो गया. मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी से उत्तम स्वामी महाराज इतने नाराज हुए कि उन्होंने मंच से ही अपनी नाराजगी व्यक्त की और मुख्यमंत्री पर तंज कसा.

उत्तम स्वामी महाराज ने अपने संबोधन में कहा, "मुख्यमंत्री को वर्चुअल भी नहीं जोड़ें, जिसके पास दो घंटे का समय नहीं ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए.'' हालांकि, कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

मुख्यमंत्री ने मांगी माफी, खुद को बताया बच्चा

मामला गरमाने और महाराज की नाराजगी सार्वजनिक होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव को तत्काल प्रतिक्रिया देनी पड़ी. मुख्यमंत्री मोहन यादव बाद में वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े. उन्होंने उत्तम स्वामी महाराज से माफी मांगते हुए कहा, "हम आपके बच्चे हैं, आप ही हमें आगे बढ़ाते हैं, मैं माफी मांगता हूं." देखें Video:-

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

