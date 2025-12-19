खाई में जा गिरा ट्रक, 24 घंटे तक अंदर ही फंसा रहा ड्राइवर, मालिक ने GPS ट्रेस कर खोजा, बुरी हालत में मिला

और पढ़ें

MP News: छिंदवाड़ा जिले की सिल्लेवानी घाटी में रविवार सुबह मक्के से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में ड्राइवर करीब 24 घंटे तक ट्रक में फंसा रहा. मालिक ने जीपीएस से ट्रक को ट्रेस किया, जिसके बाद सोमवार को पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने क्रेन की मदद से और वहां मौजूद लोगों के सहयोग से घायल ड्राइवर को बाहर निकाला. तीन क्रेनों की बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को खाई से बाहर निकाला गया.

इस भीषण हादसे में ट्रक ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया. उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसे छुट्टी दे दी गई.

मोहखेड़ थाना इलाके की उमरानाला चौकी प्रभारी पारस आर्मो के अनुसार, घटना रविवार सुबह 7 बजे की है. चांद क्षेत्र से दो ट्रक मक्का लोड करके बोरगांव के लिए जा रहे थे. दोनों ट्रक एक ही मालिक के थे और आगे-पीछे चल रहे थे. एक ट्रक सिल्लेवानी घाटी से आगे निकल गया, जबकि पीछे वाला ट्रक बेकाबू होकर 250 फीट गहरी खाई में जा गिरा.

Advertisement

आगे निकल चुके ट्रक के चालक ने रुककर पीछे देखा तो दूसरा ट्रक दिखाई नहीं दिया. उसने फोन भी लगाया, लेकिन घाटी में नेटवर्क नहीं होने के कारण संपर्क नहीं हो सका. देखें Video:-

इसके बाद ड्राइवर ने मालिक को सूचना दी. ट्रक मालिक रवि बघेल ने जीपीएस ट्रेस करके घटनास्थल तक पहुंचे और पुलिस को सूचित किया.

---- समाप्त ----