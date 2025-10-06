scorecardresearch
 

'10 साल से लिख रहा हूं Coldrif सिरप, फॉर्मूलेशन देखना मेरा काम नहीं', बोले डॉ. प्रवीण सोनी

Coldrif सिरप से मौतों के बाद छिंदवाड़ा में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही डॉक्टर सोनी और दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है.

Coldrif सिरप लिखने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनी निलंबित.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप (Coldrif) से 14 मासूम बच्चों की मौत के बाद सरकार ने जहां दवा पर बैन लगाया है, वहीं प्राथमिक उपचार करने वाले डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही डॉक्टर और दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है. इस बीच पीड़ित परिवारों की आपबीती और केस दर्ज होने से पहले डॉक्टर का दिया एक बयान सामने आया है. 

छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने के बाद किडनी खराब होने से अब तक 14 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है. aajtak की टीम मृतक बच्चों के घर पहुंची, जहां उनके परिजनों से बात की. 

परिजनों की दर्दनाक आपबीती

परासिया ब्लॉक के न्यूटन गांव में मृतक बच्चे अदनान के दादा साजिद खान ने बताया, ''21 अगस्त को अदनान की तबीयत बिगड़ी. इलाज के लिए डॉक्टर प्रवीन सोनी के पास गए. उन्होंने कोल्ड्रिफ सिरप के साथ अन्य दवाइयां दीं, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने की वजह से बच्चे का 4 सितंबर को जिला अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन वहां भी आराम नहीं लगा. 7 सितंबर अदनान की मृत्यु हो गई.'' उन्होंने मांग की है कि प्रशासन उन सभी बच्चों का तत्काल सर्वे कराए जिन्होंने यह बैन की गई दवा पी है.

सिरप पिलाने के 2-3 दिन बाद यूरिन बंद

वहीं, परासिया में आराधना कांवेंट स्कूल के पीछे निवास करने वाले सलीम के बेटे उसैद की भी किडनी इन्फेक्शन से मौत हो गई. मृतक के दादा यासीन खान ने बताया, बच्चे को बुखार था. हम डॉ. सिद्दीकी के पास लेकर गए. उन्होंने सिरप लिखा था. वो ही सिरप हम दे रहे थे तो उसका फीवर ठीक हो गया था. लेकिन 2-3 दिन बाद यूरिन बंद हो गई. फिर हम उन्हीं डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने जिला अस्पताल जाने की सलाह दी. यासीन अपने बच्चे को जिला अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी सुधार नहीं होने पर नागपुर प्राइवेट अस्पताल ले गए. लेकिन किडनी में कोई सुधार नहीं हुआ. डायलिसिस भी कराया, लेकिन बाद में ब्रेन डेड हो गया.''

मासूमों की मौत पर बोले डॉ. प्रवीण सोनी- 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं 

डॉ. प्रवीण सोनी परासिया क्षेत्र में 38 साल से सेवाएं दे रहे थे और वायरल फीवर के दौरान कई बच्चों का इलाज किया था. FIR से 4 दिन पहले 'आजतक' से खास बातचीत में डॉ. सोनी ने अपना बचाव करते हुए कहा था, "मैं ये दवाइयां पिछले 10 साल से लिख रहा हूं... फार्मेसी का फॉर्मूलेशन ये सब फार्मेसी डिपार्टमेंट देखता है. डॉक्टर को तो सब रेडिमेट आता है, सील बंद आता है, इसलिए मैंने लिख दिया."

डॉक्टर ने अपने बचाव में आगे कहा, ''बरसात के मौसम में कीटाणु बहुत तेजी से पनपते हैं. इस दौरान मैंने परिवर्तन देखा कि अचानक बहुत सारे बच्चे सर्दी-जुखाम-बुखार से पीड़ित आए. वायरल फीवर चल रहा था. 104 डिग्री तक बच्चों को बुखार था. हमने उन बच्चों का प्राथमिक उपचार किया. जिस मरीज को अधिक समस्या आ रही है, ऐसे मरीज को हम जिला अस्पताल छिंदवाड़ा या हमारे वरिष्ठ डॉक्टरों के पास रेफर कर देते थे. प्राथमिक उपचार करते हैं. मैं पिछले 38 सालों से शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ हूं सिविल अस्पताल परासिया में. 6 बच्चों का मैंने इलाज किया था. अब अलग-अलग जगह से थे. वो आते थे. मैं दवा देता था लिखकर और भेज देता था.'' 

बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कारण बच्चों की मृत्यु की घटना संज्ञान में आने पर कोल्ड्रिफ सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे. शनिवार की सुबह जांच रिपोर्ट में नमूने अमान्य पाए गए. इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कोल्ड्रिफ सिरप के विक्रय को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित किया गया, साथ ही इस दवा की प्रदेश में आवाजाही पर सख्त निगरानी के निर्देश भी दिए गए.

