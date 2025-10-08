scorecardresearch
 

MP के छतरपुर में खौफनाक वारदात... जादू-टोना के शक में भीड़ ने शख्स को पीट-पीटकर मार डाला

मध्य प्रदेश में छतरपुर में 60 वर्षीय व्यक्ति की भीड़ ने जादू-टोना के शक में हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस का कहना है कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया है. कुछ ग्रामीणों ने मृतक पर जादू-टोना करने का संदेह जताया था. मामले की जांच जारी है.

भीड़ ने पीट-पीटकर की हत्या. (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के झमतुली गांव में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां 60 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति की भीड़ ने पिटाई कर हत्या कर दी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक का नाम कम्टा आदिवासी था. उसे कुछ ग्रामीणों ने जादू-टोना करने के संदेह में बेरहमी से पीटा.

एजेंसी के अनुसार, इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. खजुराहो के उप-खंड पुलिस अधिकारी मनमोहन बघेल ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. उन्हें अब हत्या के मामले में पूछताछ के लिए थाने लाया गया है.

पुलिस के मुताबिक कम्टा आदिवासी पहले से ही बुरी आत्माओं को निकालने का कार्य करता था, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने उन्हें जादू-टोना करने के संदेह में निशाना बनाया.

पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है. जांच के दौरान पूरी सच्चाई सामने आएगी.

झमतुली गांव में आदिवासी समाज में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. ग्रामीणों और प्रशासन दोनों ही इस मामले में संवेदनशील रुख अपनाए हुए हैं. पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने तक इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

पुलिस अधिकारी मनमोहन बघेल ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा कि आखिर किस वजह से भीड़ ने इतना हिंसक कदम उठाया. प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी. 

TOPICS:

