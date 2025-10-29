scorecardresearch
 

'वक्त आने दो, नामोनिशान मिटा दिया जाएगा...', RSS शाखा पर आपत्तिजनक टिप्पणी, तनाव के बीच फरहान निजामी गिरफ्तार

RSS शाखा को लेकर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस संवेदनशील मामले के सामने आने के बाद इलाके में गहन तनाव और आक्रोश का माहौल है.

शिकायत लेकर थाने पहुंचे RSS कार्यकर्ता.(Photo:ITG)
शिकायत लेकर थाने पहुंचे RSS कार्यकर्ता.(Photo:ITG)

MP के छतरपुर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा पर एक युवक की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस संवेदनशील मामले के सामने आने के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है. 

यह मामला छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम के बाहर की है. यहां सुबह के समय नियमित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती है. वायरल वीडियो में एक युवक सरेआम संघ को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहा है. 

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया. मामले की गंभीरता और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए, सिविल लाइन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. FIR दर्ज: संबंधित युवक फरहान निजामी के खिलाफ तुरंत अपराध पंजीकृत (FIR दर्ज) किया गया.

 पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद, संघ और स्थानीय नागरिकों में घटना को लेकर लगातार आक्रोश देखा जा रहा है. लोग इस तरह की टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही करने में जुटी है. 

---- समाप्त ----
