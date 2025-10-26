MP के छतरपुर में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद! पुलिस थाने से जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को दबंगई से उठाया

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रेत माफियाओं के बढ़ते हौसले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. शनिवार को SDM अखिल राठौर ने अवैध रेत परिवहन करते हुए तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा और सिविल लाइन थाना परिसर में जब्त करवा दिया. लेकिन कुछ ही समय बाद रेत माफिया थाने पहुंचे और बिना किसी अनुमति के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को वहां से निकाल ले गए. यह पूरी घटना थाने में मौजूद लोगों द्वारा मोबाइल कैमरे में कैद कर ली गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को टैग करते हुए X पर पोस्ट किया और सवाल उठाया कि क्या प्रदेश का गृह मंत्रालय इतना कमजोर हो गया है कि माफिया अब सीधे थानों में लूट-खसोट कर रहे हैं. उन्होंने लिखा, कानून व्यवस्था का मजाक बनाने वालों को कौन बचा रहा है?

यह भी पढ़ें: MP के छतरपुर में खौफनाक वारदात... जादू-टोना के शक में भीड़ ने शख्स को पीट-पीटकर मार डाला

मामले की गंभीरता को देखते हुए छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद रविवार सुबह SDM अखिल राठौर ने उन तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को फिर से अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़कर ओरछा रोड थाना में खड़ा करवा दिया. प्रशासन की यह कार्रवाई माफियाओं के बढ़ते नेटवर्क और उनके दबंगई भरे तरीकों पर सवाल खड़ा करती है.

Advertisement

देखें वीडियो...

स्थानीय प्रशासन और पुलिस की इस घटना से साफ है कि रेत माफिया अब सरकारी तंत्र को चुनौती देने लगे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि रेत माफियाओं का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि वे केवल अवैध कारोबार नहीं कर रहे बल्कि सरकारी संस्थाओं को खुली चुनौती दे रहे हैं. प्रशासन ने दूसरी बार जब्त कार्रवाई की है, लेकिन इस मामले ने कानून व्यवस्था और पुलिस की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----