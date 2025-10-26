scorecardresearch
 

MP के छतरपुर में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद! पुलिस थाने से जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को दबंगई से उठाया

मध्य प्रदेश के छतरपुर में रेत माफियाओं ने पुलिस थाने से जब्त किए गए तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को दबंगई से उठा लिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव से सवाल किया. कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए और SDM अखिल राठौर ने ट्रैक्टरों को फिर से पकड़ा.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. (Photo: Screengrab)
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रेत माफियाओं के बढ़ते हौसले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. शनिवार को SDM अखिल राठौर ने अवैध रेत परिवहन करते हुए तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा और सिविल लाइन थाना परिसर में जब्त करवा दिया. लेकिन कुछ ही समय बाद रेत माफिया थाने पहुंचे और बिना किसी अनुमति के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को वहां से निकाल ले गए. यह पूरी घटना थाने में मौजूद लोगों द्वारा मोबाइल कैमरे में कैद कर ली गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को टैग करते हुए X पर पोस्ट किया और सवाल उठाया कि क्या प्रदेश का गृह मंत्रालय इतना कमजोर हो गया है कि माफिया अब सीधे थानों में लूट-खसोट कर रहे हैं. उन्होंने लिखा, कानून व्यवस्था का मजाक बनाने वालों को कौन बचा रहा है?

मामले की गंभीरता को देखते हुए छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद रविवार सुबह SDM अखिल राठौर ने उन तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को फिर से अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़कर ओरछा रोड थाना में खड़ा करवा दिया. प्रशासन की यह कार्रवाई माफियाओं के बढ़ते नेटवर्क और उनके दबंगई भरे तरीकों पर सवाल खड़ा करती है.

देखें वीडियो...

स्थानीय प्रशासन और पुलिस की इस घटना से साफ है कि रेत माफिया अब सरकारी तंत्र को चुनौती देने लगे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि रेत माफियाओं का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि वे केवल अवैध कारोबार नहीं कर रहे बल्कि सरकारी संस्थाओं को खुली चुनौती दे रहे हैं. प्रशासन ने दूसरी बार जब्त कार्रवाई की है, लेकिन इस मामले ने कानून व्यवस्था और पुलिस की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

