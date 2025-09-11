मुगलकाल, जनता हमाम और 400 साल पुराना सीक्रेट... बुरहानपुर में ऐसा क्या मिला है, उठ रही जांच की मांग

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर शहर के अंडा बाजार इलाके में एक बड़ा और रहस्यमयी गहरा गड्ढा दिखा तो भीड़ जुट गई. स्थानीय लोग और इतिहासकार इसे 400 साल पुरानी सुरंग मान रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह सुरंग पास ही स्थित ऐतिहासिक जनता हमाम तक जाती है, जो मुगलकाल में बनी थी. नगर निगम ने इसको बंद करने का प्रयास किया लेकिन बंद नहीं हो पाई है.

जमीन धंसी तो दिखी सुरंग

इतिहासकार मोहमद नोशाद ने बताया कि 'अंडा बाजार क्षेत्र में जनता हमाम जाने वाले मुख्य मार्ग पर जमीन धसने के बाद जनता हमाम तक पहुंचने वाली प्राचीन अंडरग्राउंड जल प्रणाली की कुंडी दिखाईं दे रही है. यह कुंडी पूरी सुरंग की तरह बनी है जिसमें दोनों साइड से पानी आने के रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं. बिना पुरातत्व विभाग की जांच किये इस कुंडी को मलवा डालकर बंद किया जा रहा है. विभाग ध्यान दे.'

क्या है जनता हमाम?

बताते चलें कि बुरहानपुर की ऐतिहासिक धरोहरों में से जनता हमाम ऐतिहासिक स्नानघर है. यह मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान-ए-खाना द्वारा बनवाया गया था.

गड्ढे को भरने की कोशिश की लेकिन...

प्रत्यक्षदर्शी शेख फारूक ने बताया कि यह पहले छोटा गड्ढा था जो पानी जाने के बाद बड़ा होता चला गया. नगर निगम ने आकर इसे भरने की कोशिश की लेकिन यह सुरंगनुमा हो गया. समझ आया कि यह कोई पुरानी सुरंग लग है . इसको जिला प्रशासन को देखना चाहिये और इसकी जांच करनी चाहिए.



---- समाप्त ----