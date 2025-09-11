scorecardresearch
 

मुगलकाल, जनता हमाम और 400 साल पुराना सीक्रेट... बुरहानपुर में ऐसा क्या मिला है, उठ रही जांच की मांग

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर के अंडा बाजार में जमीन धंसने से एक रहस्यमयी गड्ढा बना, जिसे लोग 400 साल पुरानी सुरंग मान रहे हैं. दावा है कि यह मुगलकालीन जनता हमाम तक जाती है. इतिहासकारों का कहना है कि यह प्राचीन जल प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन नगर निगम इसे मलबे से भरने की कोशिश कर रहा है. पुरातत्व विभाग से जांच की मांग की गई है.

बुरहानपुर में मिली कथित 400 साल पुरानी सुरंग (Photo: ITG)
बुरहानपुर में मिली कथित 400 साल पुरानी सुरंग (Photo: ITG)

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर शहर के अंडा बाजार इलाके में एक बड़ा और रहस्यमयी गहरा गड्ढा दिखा तो भीड़ जुट गई. स्थानीय लोग और इतिहासकार इसे 400 साल पुरानी सुरंग मान रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह सुरंग पास ही स्थित ऐतिहासिक जनता हमाम तक जाती है, जो मुगलकाल में बनी थी. नगर निगम ने इसको बंद करने का प्रयास किया लेकिन बंद नहीं हो पाई है.

जमीन धंसी तो दिखी सुरंग

इतिहासकार मोहमद नोशाद ने बताया कि 'अंडा बाजार क्षेत्र में जनता हमाम जाने वाले मुख्य मार्ग पर जमीन धसने के बाद जनता हमाम तक पहुंचने वाली प्राचीन अंडरग्राउंड जल प्रणाली की कुंडी दिखाईं दे रही है. यह कुंडी पूरी सुरंग की तरह बनी है जिसमें दोनों साइड से पानी आने के रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं. बिना पुरातत्व विभाग की जांच किये इस कुंडी को मलवा डालकर बंद किया जा रहा है. विभाग ध्यान दे.'

क्या है जनता हमाम?

बताते चलें कि बुरहानपुर की ऐतिहासिक धरोहरों में से जनता हमाम ऐतिहासिक स्नानघर है. यह मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान-ए-खाना द्वारा बनवाया गया था.

गड्ढे को भरने की कोशिश की लेकिन...

प्रत्यक्षदर्शी शेख फारूक ने बताया कि यह पहले छोटा गड्ढा था जो पानी जाने के बाद बड़ा होता चला गया. नगर निगम ने आकर इसे भरने की कोशिश की लेकिन यह सुरंगनुमा हो गया. समझ आया कि यह कोई पुरानी सुरंग लग है . इसको जिला प्रशासन को देखना चाहिये और इसकी जांच करनी चाहिए.
 

