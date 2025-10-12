भोपाल में Blinkit डिलीवरी बॉयज की गुंडागर्दी, दर्जनभर ने महिला से की मारपीट

राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन ग्रॉसरी कंपनी ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉयज ने ग्राहक के घर पर जमकर हंगामा किया. बताया जा रहा है कि मामूली पेमेंट विवाद के बाद करीब 12 से ज्यादा डिलीवरी बॉयज ने एक साथ ग्राहक के घर पर धावा बोल दिया. यह पूरा घटनाक्रम कोलार इलाके में हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है.

क्या है विवाद की वजह?

जानकारी के मुताबिक, कोलार स्थित एक महिला ग्राहक ने ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया था. जब डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर पहुंचा, तो महिला ने आधा पेमेंट कैश और आधा ऑनलाइन करने की बात कही. लेकिन डिलीवरी बॉय ने मना करते हुए कहा कि या तो पूरा भुगतान कैश में करें या पूरा ऑनलाइन. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. आवाजें ऊंची होने पर घर में मौजूद नौकरों ने बीच-बचाव करते हुए डिलीवरी बॉय को बाहर निकाल दिया.





​

डिलीवरी बॉय अपने साथ 10-12 अन्य डिलीवरी बॉयज को लेकर आया

थोड़ी देर बाद मामला खौफनाक रूप ले गया. डिलीवरी बॉय कुछ ही मिनटों में अपने साथ 10-12 अन्य डिलीवरी बॉयज को लेकर वापस लौटा. सभी के पास ब्लिंकिट के डिलीवरी बैग थे. गुस्से में भरे इन युवकों ने लाठी-डंडों से घर में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की. बाहर आए नौकरों को बेरहमी से पीटा गया, साथ ही महिलाओं से मारपीट की. यहां तक कि एक युवक ने लात मारकर घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी की.

Advertisement

करीब 10 से 15 मिनट तक पूरे इलाके में हंगामा मचाने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही कोलार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी के अनुसार, ग्राहक की शिकायत पर मारपीट, गालीगलौज और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.

फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी डिलीवरी बॉयज की पहचान करने में जुटी हुई है. सवाल उठता है कि आखिर ऑनलाइन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की निगरानी और प्रशिक्षण में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है.

---- समाप्त ----