scorecardresearch
 

Feedback

भोपाल में Blinkit डिलीवरी बॉयज की गुंडागर्दी, दर्जनभर ने महिला से की मारपीट

भोपाल के कोलार इलाके में ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉयज ने पेमेंट विवाद के बाद एक ग्राहक के घर पर हमला कर दिया. महिला से बहस के बाद डिलीवरी बॉय 10-12 साथियों संग लौटा और लाठी-डंडों से जमकर तोड़फोड़ व मारपीट की. घटना सीसीटीवी में कैद हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और आरोपियों की पहचान की जा रही है.

Advertisement
X
पेमेंट को लेकर हो गई थी बहस. (Photo: AI-generated)
पेमेंट को लेकर हो गई थी बहस. (Photo: AI-generated)

राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन ग्रॉसरी कंपनी ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉयज ने ग्राहक के घर पर जमकर हंगामा किया. बताया जा रहा है कि मामूली पेमेंट विवाद के बाद करीब 12 से ज्यादा डिलीवरी बॉयज ने एक साथ ग्राहक के घर पर धावा बोल दिया. यह पूरा घटनाक्रम कोलार इलाके में हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है.

क्या है विवाद की वजह?
जानकारी के मुताबिक, कोलार स्थित एक महिला ग्राहक ने ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया था. जब डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर पहुंचा, तो महिला ने आधा पेमेंट कैश और आधा ऑनलाइन करने की बात कही. लेकिन डिलीवरी बॉय ने मना करते हुए कहा कि या तो पूरा भुगतान कैश में करें या पूरा ऑनलाइन. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. आवाजें ऊंची होने पर घर में मौजूद नौकरों ने बीच-बचाव करते हुए डिलीवरी बॉय को बाहर निकाल दिया.

 

CCTV में दिख रहा तोड़फोड़

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
युवक की पीटकर कर दी गई थी हत्या. (File Photo: ITG)
भोपाल: युवक की हत्या के आरोप में फरार कॉन्स्टेबल गिरफ्तार 
Bhopal_Boy_Postmortem_Report
कांस्टेबलों की पिटाई में मारे गए छात्र की PM रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे 
बेटे की मौत पर फैमिली में मचा कोहराम. (Photo: Screengrab)
दो सिपाहियों ने DSP के साले को मार डाला, फैमिली ने कहा- सीबीआई जांच हो 
मृतक छात्र उदित गायकी. (File Photo: RAVISH PAL/ITG)
इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक... कांस्टेबलों की पिटाई में मारे गए छात्र की PM रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे 

डिलीवरी बॉय अपने साथ 10-12 अन्य डिलीवरी बॉयज को लेकर आया
थोड़ी देर बाद मामला खौफनाक रूप ले गया. डिलीवरी बॉय कुछ ही मिनटों में अपने साथ 10-12 अन्य डिलीवरी बॉयज को लेकर वापस लौटा. सभी के पास ब्लिंकिट के डिलीवरी बैग थे. गुस्से में भरे इन युवकों ने लाठी-डंडों से घर में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की. बाहर आए नौकरों को बेरहमी से पीटा गया, साथ ही महिलाओं से मारपीट की. यहां तक कि एक युवक ने लात मारकर घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी की.

Advertisement

करीब 10 से 15 मिनट तक पूरे इलाके में हंगामा मचाने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही कोलार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी के अनुसार, ग्राहक की शिकायत पर मारपीट, गालीगलौज और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.

फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी डिलीवरी बॉयज की पहचान करने में जुटी हुई है. सवाल उठता है कि आखिर ऑनलाइन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की निगरानी और प्रशिक्षण में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement