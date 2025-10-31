MP: स्ट्रीट लाइट वाहन में फंसे BJP सांसद, निगमकर्मी को पकड़कर खींचा और जड़ दिया थप्पड़

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सतना में उस वक्त बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जब स्थानीय सांसद गणेश सिंह माल्यार्पण के दौरान स्ट्रीट लाइट के हाइड्रोलिक वाहन (बकेट लिफ्ट) में हवा में फंस गए. इस असहज स्थिति से नाराज होकर सांसद ने निगम के वाहनकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो फुटेज अब वायरल हो रहा है.

दरअसल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर आयोजित रैली का समापन सेमरिया चौक पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होना था. जिला अस्पताल से शुरू हुई यह रैली शहर के चौक-चौराहों से होते हुए सेमरिया चौक पहुंची थी.

सांसद गणेश सिंह दो अन्य लोगों के साथ प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए स्ट्रीट लाइट के हाइड्रोलिक वाहन (बकेट) में सवार होकर ऊपर उठे. माल्यार्पण के दौरान बकेट अचानक डगमगाया या रुक गया, जिससे सांसद असुविधाजनक स्थिति में हवा में फंस गए.

इस घटना और अफरा-तफरी से गुस्साए सांसद गणेश सिंह ने आओ देखा न ताव, नीचे मौजूद निगम के वाहनकर्मी को अपनी तरफ खींचकर थप्पड़ जड़ दिया. देखें Video:-

काफी मशक्कत के बाद सांसद और उनके साथी सुरक्षित नीचे उतर पाए. इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने भी निगमकर्मी के खिलाफ नारेबाजी की. सांसद का यह कृत्य अब स्थानीय राजनीति और प्रशासन के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

