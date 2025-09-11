scorecardresearch
 

'मछली' प्रेम पर सियासी बवाल... आरोपों में फंसे BJP विधायक के भतीजे, MP के पूर्व मंत्री पर ठोका मानहानि का दावा

MP News: भोपाल में ड्रग्स तस्करी, लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के आरोपों से घिरे कुख्यात 'मछली परिवार' से जुड़े एक मामले ने सियासी रंग ले लिया है. यह विवाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो के हालिया X पोस्ट से भड़का.

भोपाल के 'मछली परिवार' विवाद में सियासी बवाल.(Photo:X/@Kamleshwar Patel)
भोपाल के 'मछली परिवार' विवाद में सियासी बवाल.(Photo:X/@Kamleshwar Patel)

MP News: राजधानी भोपाल के कुख्यात 'मछली परिवार' से अपना नाम जोड़े जाने पर  BJP विधायक के भतीजे ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री को घेर लिया है. सीधी जिले की सिहावल सीट से बीजेपी विधायक विश्वामित्र पाठक के भतीजे जैनेंद्र पाठक ने कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल को कानूनी नोटिस भेजा है. 

जैनेंद्र पाठक ने कानूनी नोटिस सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, ''राजनीति में हमेशा से आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रचलन रहा है. लेकिन राजनेता हमेशा से तथ्यों के आधार पर ही अपनी बात रखते रहे हैं. व्यक्तिगत आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जानकारी जरूर ली जाती है.

मैंने आपका बयान और आपके सोशल मीडिया हैंडल पर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सुना और देखा. आपने बिना तथ्य और किसी पुख्ता जानकारी के मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं. पहले मैंने सोचा कि आपकी इस ओछी हरकत का जवाब नहीं दूंगा. लेकिन आप जब लगातार बयानबाजी करने लगे हैं, तो जवाब देना जरूरी हो गया है. 

मै और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं. हम कभी भी किसी अपराध या अपराधी को बढ़ावा नहीं देते हैं. लेकिन आपकी पार्टी और आपने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मोहरा बनाकर हमारी पार्टी और राज्य की न्यायप्रिय मोहन यादव सरकार को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया है.  जिसके लिए मैं अपने एडवोकेट के जरिए आपको लीगल नोटिस भेज रहा हूं. या तो आप सार्वजनिक रूप से अपने दिए गए बयान को तत्काल वापस लेते हुए माफी मांगें, या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए.''

NHRC सदस्य के हालिया X पोस्ट से भड़का विवाद 

बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने जैनेंद्र पाठक पर गंभीर आरोप लगाए थे. प्रियंक कानूनगो ने X पर लिखा, ''मेरे दिल्ली शासकीय आवास पर जैनेंद्र पाठक नामक एक व्यक्ति स्वयं को मध्यप्रदेश का निवासी बता कर मुलाक़ात के लिए आया. मुझसे मिलकर बोला कि वह भोपाल वाले शारिक मछली के साथ प्रॉपर्टी का धंधा करता है और उसकी  तरफ से आया है, उसका बहुत नुकसान हो गया है उसको छोड़ दीजिए.''

कानूनगो ने आरोप लगाया कि जैनेंद्र पाठक ने प्रॉपर्टी डील के नाम पर उनको लालच देने की कोशिश भी की. वह अपने साथ मिठाई का डिब्बा भी लाया था और भेंट स्वरूप देना चाहता था. लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार करते हुए आरोपी को बाहर निकलवा दिया. बताया जाता है कि वह मिठाई का डिब्बा दरवाजे पर ही छोड़कर वहां से भाग गया. अब दिल्ली पुलिस ने मिठाई का डिब्बा जब्त कर जांच शुरू कर दी है.''

कमलेश्वर पटेल लिखा पोस्ट

इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर  एक वीडियो शेयर करते हुए कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल ने लिखा था, ''आखिर क्यों भाजपा विधायक का भतीजा, लव जिहाद और ड्रग्स माफिया के आरोपी 'मछली' को बचाने के लिए दिल्ली में सिफारिश कर रहा है?''

कौन है 'मछली परिवार'

बता दें कि राजधानी भोपाल के 'मछली परिवार' पर ड्रग्स की तस्करी और ब्लैकमेलिंग के गोरखधंधे में शामिल रहने के आरोप हैं. 

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह परिवार न सिर्फ ड्रग्स सप्लाई में शामिल रहा है, बल्कि प्राइवेट कॉलेज के 'लव जिहाद' मामले में छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने में भी उसकी भूमिका सामने आई है.

मछली परिवार के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसमें ड्रग्स की तस्करी, यौन शोषण और जबरन वसूली के आरोप शामिल हैं.

ड्रग्स की तस्करी मामले में शाहवर मछली और उसके भतीजे यासीन को भोपाल क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था. तलाशी में उनके पास से तीन ग्राम एमडी ड्रग और एक देशी पिस्तौल बरामद हुई थी. 

भोपालद जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीमों ने ड्रग्स की तस्करी के कारोबार में शामिल होने के आरोपी 'मछली' परिवार की करोड़ों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया.    

