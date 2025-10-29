अपनी ही सहेली के घर ₹2 लाख की चोरी करती पकड़ी गई लेडी DSP, सीसीटीवी कैमरे ने खोली 'खाकी' की पोल

MP News: राजधानी भोपाल में पुलिस विभाग की साख पर सवाल उठाने वाला एक और मामला सामने आया है जहां एक महिला DSP पर अपनी ही सहेली के घर चोरी का आरोप लगा है. महिला डीएसपी की पोल घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने खोल दी. फिलहाल महिला डीएसपी फरार है.

मामला भोपाल के जहांगीराबाद इलाके का है. प्रमिला नाम की महिला यहां अपने परिवार के साथ रहती है और पिछले कई सालों से उसकी दोस्ती कल्पना रघुवंशी नाम की महिला डीएसपी से है.

प्रमिला के मुताबिक, कुछ दिन पहले उसने अपने बच्चों की स्कूल फीस के पैसे निकाल कर घर पर रखे थे और फिर वह नहाने चली गई. नहाकर जब वो वापस आई तो देखा कि रुपए और उसका मोबाइल कमरे से गायब है. बिना देर किए प्रमिला ने घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सीसीटीवी में उनकी डीएसपी दोस्त कल्पना रघुवंशी बैग चुराकर ले जाते हुए दिखाई दे रही है.

इसके बाद प्रमिला पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सीसीटीवी के साथ ही शिकायती आवेदन भी दिया. पुलिस ने वीडियो की जांच कराई तो पाया कि वीडियो में कल्पना रघुवंशी हाथों में नोटों की गड्डी लेकर जाते हुए दिख रही है. जिसके बाद पुलिस ने महिला डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली.

FIR की जानकारी मिलते ही महिला डीएसपी फरार हो गई. इस दौरान पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी तो पीड़ित महिला का मोबाइल तो बरामद हो गया लेकिन चोरी हुए 2 लाख का अबतक कोई पता नहीं चल सका है.

aajtak से बात करते हुए एसीपी बिट्टृ शर्मा ने बताया कि फरियादी महिला और आरोपी महिला दोनों दोस्त हैं. लेकिन उस दिन फरियादी घर पर नहीं थी, तब यह घर पर गई और उसका मोबाइल और 2 लाख रुपए चोरी किया जो कि उसके घर के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है. मुकदमा कायम हो गया है, मोबाइल बरामद हो गया है और आरोपी फरार है.

अब सवाल यह है कि जब कानून लागू कराने वाले ही कानून तोड़ने लगे तो जनता किस पर भरोसा करे? वहीं पुलिस के लिए यह केस न केवल एक आपराधिक मामला है, बल्कि उसकी साख की परीक्षा भी बन गया है, क्योंकि पिछले एक महीने में मध्यप्रदेश पुलिस पर हत्या, डकैती, चोरी और रिश्वतखोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे वर्दी की साख पर बट्टा लगा है.

(इनपुट: धर्मेंद्र साहू)

