QR कोड स्कैन करने पर सीधे पुलिस कमिश्नर तक पहुंचेगी शिकायत, भोपाल में डिजिटल सिस्टम लॉन्च

मध्य प्रदेश की राजधानी में पुलिसिंग को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्र ने एक नई पहल शुरू की है. अब लोग सीधे पुलिस कमिश्नर तक अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव पहुंचा सकेंगे. इसके लिए विशेष QR कोड सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो सभी थानों से जुड़ी समस्याओं को सीधे कमिश्नर के कार्यालय तक पहुंचाने में मदद करेगा.

इस QR कोड को स्कैन करते ही सामने एक आसान इंटरफेस खुलता है, जिसमें वे थाने से संबंधित परेशानियों, ट्रैफिक की दिक्कतों, सड़क, नाली, पानी जैसी समस्याओं, अनैतिक गतिविधियों की सूचनाओं या पुलिसिंग को बेहतर बनाने के सुझाव दर्ज कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के बाद नागरिकों को फीडबैक ऑप्शन भी मिलेगा, जिससे उन्हें पता चलेगा कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई.

पुलिस कमिश्नर ने यह सुनिश्चित किया है कि अनैतिक गतिविधियों या संवेदनशील मामलों की शिकायत करने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रहे, ताकि कोई भी नागरिक बिना झिझक अपने क्षेत्र या शहर में हो रही असामान्य गतिविधियों की जानकारी साझा कर सके.

पुलिस कमिश्नर ने इस पहल के साथ एक मॉनिटरिंग यूनिट भी गठित की है. QR कोड के माध्यम से आने वाली हर शिकायत की रीयल-टाइम निगरानी की जाएगी. संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे. इसके लिए कमिश्नर कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी. राजधानी में तेज, पारदर्शी और प्रभावी पुलिसिंग स्थापित करने की दिशा में यह कदम बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्र ने इस पहल को सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उनका कहना है कि QR कोड सिस्टम के माध्यम से आने वाली शिकायतों की निगरानी और फीडबैक प्रक्रिया से पुलिसिंग में सुधार के साथ ही जनता का भरोसा भी बढ़ेगा.

