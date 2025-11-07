भोपाल: बेटा-बेटी ने ढाई साल तक 70 साल की बुजुर्ग मां को कमरे में रखा कैद, पुलिस ने ऐसे बचाया

भोपाल से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में एक बुजुर्ग मां को उसके ही बेटे और बेटी ने ढाई साल तक एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था. पड़ोसियों को जब महीनों से महिला दिखाई नहीं दी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो जो दृश्य सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया.

पुलिस ने बताया कि घर में 70 साल की महिला जमीन पर पड़ी मिली, जिनकी हालत बेहद खराब थी. कमरे में गंदगी फैली हुई थी और लंबे समय से साफ-सफाई नहीं की गई थी. पुलिस ने तुरंत दरवाजा खुलवाया और बुजुर्ग महिला को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

कमरे में बुजुर्ग मां को रखा कैद

महिला के पति की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है. वह अपने बेटे अजय सैनी और बेटी सोनाक्षी सैनी के साथ रहती थीं. दोनों बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं और इसी कारण उन्होंने मां को कमरे में बंद कर रखा था. वे न तो ठीक से मां की देखभाल कर पा रहे थे और न ही बाहर किसी को जानकारी दे रहे थे.

शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन 2) गौतम सोलंकी ने बताया कि पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. महिला को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया है. उनके बेटे और बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है. पुलिस अब महिला के इलाज और उसकी देखभाल के लिए सामाजिक संस्थाओं से संपर्क कर रही है ताकि आगे उसे उचित मदद मिल सके.

