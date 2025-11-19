scorecardresearch
 

चमत्कार! रौंदते हुए निकल गया ट्रक, नीचे आए युवक की बच गई जान, बोला- हेलमेट न होता तो कचूमर बन जाता, Video

MP News: भोपाल में 17 नवंबर को एक ऐसा हैरान कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक युवक ट्रक के नीचे आने के बावजूद बाल-बाल बच गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

विमल राव ने आरोप भी लगाया कि कोई भी बचाने नहीं आया.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है. ट्रक के नीचे गिरे एक युवक की जान बच गई. सीसीटीवी में यह पूरा मंजर कैद हो गया है. पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

पीड़ित की पहचान विमल राव के रूप में हुई है. वह बाइक से अपने घर जा रहे थे. उसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी और भारी वाहन उनके ऊपर से निकल गया. हेलमेट पहने होने के वजह से विमल को सर में चोट नहीं आई. मगर उनके हाथ पैरों में काफी गंभीर चोटें आई हैं. विमल राव ने गौतम नगर थाने में अज्ञात वाहन के खिलाफ FIR कराई है. 

भोपाल निवासी विमल राव ने एक वीडियो शेयर कर बताया, ''मैं बीते सोमवार को दोपहर 3:45 के आसपास नादरा बस स्टैंड से निकलता हुआ छोला गणेश मंदिर अंडर ब्रिज के सामने पहुंचा. इसी दौरान आलमी तब्लीगी इज़्तिमा में आई जमात को छोड़ने वाले वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी. मैं सड़क पर गिर गया और तुरंत मेरे ऊपर से ही वाहन निकालकर ले गया. वहां ट्रैफिक संभाल रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस टक्कर मारने वाले चार पहिया लोडिंग वाहन को रोका तक नहीं. जबकि मौके पर 100 से अधिक लोगों का हुजूम था. सभी ने मिलकर उस इज्तिमा के व्यवस्था वाले वाहन को आगे रहकर निकाल दिया. उस दौरान न तो किसी ने 108 को एम्बुलेंस को बुलाया और न 112 पर पुलिस को बुलाया. न किसी ने भागते हुए वाहन की वीडियो बनाई और न ही किसी उस वाहन का नंबर नोट किया.'' देखें Video:- 

घायल विमल राव बोले, मैंने स्वयं अपने मित्रों को फोन लगाया और मदद के लिए बुलाया. मैं सीधे पुलिस थाना गया. शिकायत लिखवाई और फिर अपने परिचितों के वाहन से हमीदिया अस्पताल पहुंचा. मुझे थाने से कोई वाहन भी नहीं मिला. सिर्फ एक सिपाही मेरे साथ भेज दिया. मेडिकल के बाद मैं अपने छोटे भाई के निजी वाहन से वापस गौतम नगर थाना पहुंचा.

पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शरू कर दी है. वाहन चालक की तलाश जारी है. 

