MP: पहली बार भोपाल में देहदान के बाद मृतक को दिया गार्ड ऑफ ऑनर

भोपाल में पहली बार राजकीय सम्मान के साथ देहदान हुआ. किरण फाउंडेशन के सहयोग से रमा चौदा (79) का देहदान गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में कराया गया. दिवंगत रमा के पुत्र राजेश गुप्ता नेशनल अस्पताल भोपाल के मेडिकल संचालक हैं.

देहदान करने वाले का राजकीय सम्मान.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार मौत के बाद देहदान करने वाले को राजकीय सम्मान दिया गया. 79 साल की बुजुर्ग रमा का पार्थिव शरीर गांधी मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया और इस दौरान उनकी पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

दरअसल, कुछ समय पहले मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास किया था कि देहदान और ऑर्गन डोनेशन करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. इसी के तहत शुक्रवार को जब निधन के बाद रमा की पार्थिव देह को परिजनों ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय को दान दिया, तो इस अवसर पर गांधी मेडिकल कॉलेज के इतिहास में पहली बार मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार मृत देह को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया.

इस अवसर पर डीन डॉ. कविता एन. सिंह के नेतृत्व में मानव शरीर रचना विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर संदीप मर्सकोले, संकाय सदस्य, स्नातकोत्तर छात्र और कर्मचारियों ने पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक ग्रहण किया गया. यह पुण्य कार्य न केवल चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च में मददगार होगा, बल्कि समाज में एक अच्छा उदाहरण भी पेश करेगा. 

