'जली हुई रोटी और पानी मिली सब्जी खिलाती है बहू', 62 साल के बुजुर्ग का मार्मिक सुसाइड नोट, 5 पेज में लगाए प्रताड़ना के आरोप

MP News: भोपाल की न्यू मिनाल रेसीडेंसी निवासी मृतक रमेश चंद्र गुप्ता अपने सुसाइड नोट में बहू पर गंभीर आरोप लगा गए हैं, जो घरेलू प्रताड़ना की चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं. उन्होंने लिखा कि बहू कई सालों से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी.

बहू के अत्याचारों की वजह से एक आत्महत्या. (Photo: Representational)
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से 62 साल के बुजुर्ग की आत्महत्या का मामला सामने आया है. शव के पास से पुलिस ने 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा और बहू के अत्याचारों की वजह से आत्महत्या को वजह बताया. 

पुलिस के मुताबिक, मृतक रमेश चंद्र गुप्ता का बेटा पुष्पेंद्र शादीशुदा है और वर्तमान में पत्नी के साथ तलाक के मामले में उलझा हुआ है. इसी विवाद के चलते घर का माहौल तनावपूर्ण था. 

रमेशचंद्र गुप्ता ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी बहू कई सालों से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी. बहू उन्हें जली हुई रोटियां देती थी और सब्जी में पानी मिलाकर परोसती थी. 

सुसाइड नोट में बुजुर्ग ने लिखा, ''अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं इस अपमान के साथ नहीं जी सकता.'' आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

aajtak से बात करते हुए एसीपी मनीष भारद्वाज ने बताया कि न्यू मिनाल निवासी रमेश चंद्र गुप्ता ने आत्महत्या की है. घटनास्थल से 5 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है. नोट में लिखा है कि उनकी बहू और बेटे के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था.

पुलिस अफसर ने बताया कि बेटे की ओर से तलाक का केस दायर किया गया है. वहीं, बहू ने दहेज और मेंटेनेंस के मामले दर्ज कर रखे हैं. इन सब कारणों से मृतक तनाव में थे. सुसाइड नोट की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

