'40-50 विधायक ढंग से हैं नहीं...', MP कांग्रेस चीफ ने किया आरिफ मसूद को 'डिप्टी CM' बनाने का दावा; BJP ने कसा तंज

MP Politics: जीतू पटवारी के ऐलान पर BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि 40-50 विधायक ढंग से हैं नहीं, चुनाव तक कितने बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. एक मुसलमान को कांग्रेस चाहे तो सपने में प्रधानमंत्री बना सकती है.

बाएं से जीतू पटवारी, आरिफ मसूद और रामेश्वर शर्मा.(File Photo:ITG)
बाएं से जीतू पटवारी, आरिफ मसूद और रामेश्वर शर्मा.(File Photo:ITG)

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी है. राजधानी भोपाल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पटवारी ने मंच से घोषणा की कि समय और परिस्थिति बनी तो विधायक आरिफ मसूद को उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) बनाया जाएगा.  जीतू पटवारी की इस घोषणा पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कड़ा तंज कसा.

दरअसल, भोपाल के जिंसी चौराहे पर विधायक आरिफ मसूद ने एक कार्यक्रम आयोजित करवाया था. इस दौरान जीतू पटवारी ने मंच से आरिफ मसूद का सम्मान करते हुए कहा, "समय और परिस्थिति बनी तो भोपाल विधायक आरिफ मसूद को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा."  
इस ऐलान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों में जबरदस्त जोश भर आया और तालियों की गूंज सुनाई दी. मंच पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद थे.

यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस लगातार मुस्लिम वर्ग को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिससे एमपी की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है. देखें Video:- 

जीतू पटवारी की इस घोषणा पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, ''झूठ बोले कौआ काटे...झूठ ही तो बोलना है." 

BJP MLA ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा, "40-50 विधायक ढंग से हैं नहीं, चुनाव तक कितने बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है."

रामेश्वर शर्मा ने पटवारी के बयान को 'शेख चिल्ली के सपने' जैसा बताते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे तो दो उपमुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बना दे, लेकिन यह तभी होगा जब जनता उन्हें मौका देगी.

बीजेपी नेता शर्मा ने आगे जीतू पटवारी पर तंज कसते हुए कहा, "जैसे तुम्हारा हाल हुआ जीतू पटवारी, हो सकता है जिसको तुम डिप्टी सीएम बना रहे हो उसका भी वही हाल न हो जाए." बता दें कि जीतू पटवारी 2023 के विधानसभा चुनाव हार गए थे.  

---- समाप्त ----
