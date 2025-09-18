scorecardresearch
 

MP: कलेक्टर पर तान चुके मुक्का, अब अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष से उलझ गए BJP विधायक

MP News: भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह अपने विवादास्पद व्यवहार के कारण बार-बार चर्चा में रहते हैं. हाल ही में वे भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से उलझे थे, और अब अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया से टकराव के बाद फिर सुर्खियों में हैं.

BJP जिलाध्यक्ष से MLA की बहसबाजी.(Photo:Screengrab)
भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा अक्सर किसी न किसी से उलझ ही जाते हैं. बीते दिनों विधायक अपने भिंड जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से उलझ गए थे. एक बार फिर अपने इसी रवैया के चलते सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार वे किसी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं बल्कि, अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया से उलझ गए. 

यह पूरा घटनाक्रम बुधवार को भिंड जिला अस्पताल में हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भिंड में दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. पहला कार्यक्रम गौरी सरोवर के किनारे स्वच्छता अभियान का रखा गया, जबकि दूसरा कार्यक्रम जिला अस्पताल भिंड में रखा गया.

गौरी सरोवर के किनारे आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पहुंचे तो,उन्हें ग्लव्स नहीं मिले थे. उस कार्यक्रम के बाद जब जिला अस्पताल में भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पहुंचे तो उनका सामना भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया से हुआ. यहां भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने ग्लव्स नहीं मिलने पर जिला अध्यक्ष पर अपनी नाराजगी जाहिर की.

विधायक ने ग्लव्स को लेकर जिला अध्यक्ष से कहा कि वहां भी होने चाहिए कि नहीं. यह सुनकर जिला अध्यक्ष ने भी तपाक से जवाब दे दिया कि "आप लेट आए तो क्या करें, नगर पालिका वाले ग्लव्स लेकर आए थे." 

इतना सुनते ही विधायक का लहजा थोड़ा तेज हो गया और उन्होंने वहां मौजूद सांसद संध्या राय की तरफ इशारा करते हुए कहा, "उनके पास था क्या? लेट तो आएंगे ही."

माहौल गर्म होते ही वहां मौजूद बीजेपी के अन्य नेताओं ने मामले को शांत कराया, लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. देखें VIDEO:- 

इस संबंध में जब भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया से संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं किया गया.

