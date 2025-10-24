scorecardresearch
 

Feedback

प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें सीने से लगाकर दरगाह पहुंचे MP के मुस्लिम युवा, चादर चढ़ाकर पहलवान बाबा से मांगी दुआ

Premanand Maharaj: मध्य प्रदेश के बैतूल में मुस्लिम समाज के लोगों ने दरगाह पर चादर और फूल चढ़ाकर प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की. इस दौरान मुस्लिम युवाओं के हाथों में संत की तस्वीरें भी थीं.

Advertisement
X
MP के बैतूल में आपसी सद्भाव की मिसाल.(Photo:Screengrab)
MP के बैतूल में आपसी सद्भाव की मिसाल.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में धार्मिक एकता और आपसी भाईचारे का एक दिल का छू लेने वाला उदाहरण सामने आया है. यहां के मुस्लिम समाज ने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर दुआ मांगी. महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए मुस्लिम युवाओं ने पहलवान बाबा की दरगाह पर पहुंचकर चादरपोशी की. 

शहर में मुस्लिम समाज के लोग गुरुवार को पहलवान बाबा की दरगाह पहुंचे. इस दौरान मुस्लिम युवाओं के हाथों में प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें भी थीं. 

दरगाह पर चादर और  फूल चढ़ाकर प्रेमानंद महाराज की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य की दुआ मांगी गई. इस दौरान मुस्लिम युवक शेख सलीम और शरीक खान ने कहा कि मानवता सबसे ऊपर है. जब किसी संत या समाजसेवी की तबीयत बिगड़ती है, तो सबको एकजुट होकर दुआ करनी चाहिए. देखें VIdeo:- 

सम्बंधित ख़बरें

Maa lakshmi
किन घरों में प्रवेश करती हैं मां लक्ष्मी? प्रेमानंद महाराज ने दिया उत्तर 
Premanand Ji Maharaj (Photo- PTI)
स्वस्थ हैं प्रेमानंद महाराज, 200 मीटर की पदयात्रा भी की, भक्तों ने कही ये बात  
युवक ने 1 मिनट 21 सेकंड का वीडियो शेयर किया था. (PHOTO-Social Media)
मदीना जाकर प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ, मुस्लिम युवक को मिली धमकी 
मुस्लिम युवक ने मदीना से प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ.(Photo:Screengrab)
मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद जी के लिए मदीना में मांगी दुआ 
स्वस्थ हैं प्रेमानंद जी महाराज 

बताया जा रहा है कि संत प्रेमानंद महाराज पिछले कुछ दिनों से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं, जिसके चलते उन्हें नियमित डायलिसिस करानी पड़ती है. बीते दिनों उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद देशभर में भक्त और अनुयायी उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं. हालांकि, फिलहाल महाराज की तबीयत में सुधार है. 

मानवता और आपसी भाईचारे का यह उदाहरण बैतूल में आपसी सद्भाव और धार्मिक एकता की मिसाल बन गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement