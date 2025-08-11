बैतूल: राखी बंधवाने बहन के घर आए थे कपड़ा कारोबारी, लौटते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत

मध्य प्रदेश के बैतूल में जबलपुर के एक कपड़ा कारोबारी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. कारोबारी अपनी बहन के घर बैतूल राखी बंधवाने आए थे और वापस जाते समय चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान उनका पैर फिसला तो ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई.

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 53 साल के संजय चौरसिया निवासी यादव कॉलोनी जबलपुर अपनी बहन से राखी बंधवाने बैतूल आए थे. लौटते समय उन्हें आमला जाने के लिए संघमित्रा एक्सप्रेस पकड़नी थी, लेकिन जब वे स्टेशन पहुंचे तब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी.

जल्दबाज़ी में संजय ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन संतुलन बिगड़ा तो ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि उनका शरीर दो हिस्सों में बंट गया. घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को जिला अस्पताल भेजा गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

व्यवसायी संजय चौरसिया के इस तरह अचानक चले जाने से परिवार में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. उधर, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें. यह जानलेवा साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----