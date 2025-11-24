scorecardresearch
 

'आयुर्वेदा Spa' में मसाज की जगह 'गंदा काम'... लेडी पुलिस ने मारी रेड, 7 युवतियां और 3 आपत्तिजनक हालत में पकड़े

Spa Centre Raid: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में दो स्पा सेंटर पर रेड के दौरान गलत काम में शामिल सात महिलाओं और तीन पुरुषों को हिरासत में लिया गया.

Spa Centres in Gwalior
Spa Centres in Gwalior

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने का मामला सामने आया है. शहर के सिटी सेंटर इलाके में पुलिस ने रविवार रात दो स्पा सेंटरों पर छापा मारा. इस कार्रवाई में 7 महिला समेत 3 पुरुषों को हिरासत में लिया है. पकड़े गए सभी महिला पुरुष अनैतिक गतिविधियों में शामिल थे. पुलिस ने इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

ASP विदिता डागर ने बताया कि शहर के सिटी सेंटर इलाके में हो रही अनैतिक गतिविधियों की पुलिस को लगातार जानकारी मिल रही थी.

इसी सूचना पर तुलसी विहार इलाके में ब्लैक पर्ल्स स्पा और एसएस आयुर्वेदा स्पा सेंटर पर रेड मारी गई. इस दौरान दोनों स्पा सेंटरों पर कुछ कस्टमर और महिलाएं आपत्तिजनक हालत में पाए गए और आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ.

एएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में इन दोनों सेंटरों से कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है. हिरासत में ली गई कुछ लड़कियां ग्वालियर की रहने वाली हैं, जबकि कुछ दूसरे शहरों से यहां रहने आई हैं. इस मामले में आगे की पूछताछ अभी बाकी है. 

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
