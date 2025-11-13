scorecardresearch
 

Feedback

Govt Hospital Scandal: वेटिंग एरिया तो कभी झाड़ियों की ओट में 'गंदी बात'... हॉस्पिटल बना कपल्स की 'अश्लीलता का अड्डा'

Government Hospital Scandal: इन शर्मनाक घटनाओं के बाद अस्पताल प्रबंधन आनन-फानन में हरकत में आ गया है. अब घटना के समय अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मियों को तलब किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा.

Advertisement
X
अस्पताल में प्रेमी जोड़े फैला रहे अश्लीलता.(Photo: AI-generated)
अस्पताल में प्रेमी जोड़े फैला रहे अश्लीलता.(Photo: AI-generated)

मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला अस्पताल एक बार फिर शर्मसार करने वाले कारणों से सुर्खियों में है. यह सरकारी अस्पताल शराब, शबाब और मैनेजमेंट की घोर लापरवाही का अड्डा बनता जा रहा है. अस्पताल परिसर से एक बार फिर दो अश्लील वीडियो सामने आए हैं, जिनमें प्रेमी जोड़े अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों वीडियो 3-4 दिन पुराने बताए जा रहे हैं.

पहला वीडियो अस्पताल के माधव उद्यान पार्क का था, जहां भरी दोपहर में एक युवक और युवती झाड़ियों की ओट में अश्लील हरकतें करते हुए मिले.

दूसरा वीडियो जिला अस्पताल के वेटिंग एरिया का बताया जा रहा है, जहां रात के समय एक जोड़ा कंबल के अंदर 'गंदी बात' करते हुए नजर आ रहा था. वहां मौजूद लोगों ने ही उनकी इस हरकत का वीडियो बना लिया, जिसके बाद वे दोनों वहां से चले गए.

सम्बंधित ख़बरें

छेड़छाड़ के मामले में पीएमओ ने दिए जांच के आदेश. (Representational image)
टीचर की 'गंदी बात' पर PMO का एक्शन, SSP के लिए जारी हुआ आदेश 
लड़की फेसबुक पर आई और बहुत सारे लोगों के नाम लिए. (Photo: Screengrab)
आधी रात को पार्टी से लौटी तो गंदी बात कहने लगे पड़ोसी, फिर लड़की ने जो किया वो सोचने पर मजबूर कर देगा 
चित्तौड़गढ़ के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल और लेडी टीचर की अश्लील हरकत.
चित्तौड़गढ़: प्रिंसिपल और लेडी टीचर बर्खास्त, हिडन कैमरे में कैद हो गई थी 'गंदी बात' 
एमपी में गंदी बात के 7वें सीजन की रिलीज पर रोक की मांग (फाइल फोटो)
'MP में रिलीज न हो वेब सीरीज गंदी बात का 7वां सीजन', BJP विधायक ने किया विरोध 
प्रतीकात्मक तस्वीर.
142 छात्राओं से बैड टच और गंदी बात... नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने वाला प्रिंसिपल सस्पेंड 

अस्पताल प्रबंधन ने मानी चूक
सिविल सर्जन भूपेंद्र सिंह शेखावत ने स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं प्रबंधन से चूक हुई है और अस्पताल जैसी जगह पर इस प्रकार के कृत्य उचित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले की बारीकी से तहकीकात की जाएगी.

सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया कि आगे से इस प्रकार के कृत्य न हों, इसे लेकर जरूरी संसाधनों में इजाफा किया जाएगा और व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी.

Advertisement

पहले भी आ चुके हैं आपत्तिजनक वीडियो
यह पहला मौका नहीं है जब अशोकनगर सरकारी अस्पताल विवादों में आया है. कुछ दिन पहले इसी सरकारी अस्पताल का शराब पार्टी करते हुए वीडियो भी सामने आया था, जिससे यह साफ होता है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही चरम पर है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement