Govt Hospital Scandal: वेटिंग एरिया तो कभी झाड़ियों की ओट में 'गंदी बात'... हॉस्पिटल बना कपल्स की 'अश्लीलता का अड्डा'

मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला अस्पताल एक बार फिर शर्मसार करने वाले कारणों से सुर्खियों में है. यह सरकारी अस्पताल शराब, शबाब और मैनेजमेंट की घोर लापरवाही का अड्डा बनता जा रहा है. अस्पताल परिसर से एक बार फिर दो अश्लील वीडियो सामने आए हैं, जिनमें प्रेमी जोड़े अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों वीडियो 3-4 दिन पुराने बताए जा रहे हैं.
पहला वीडियो अस्पताल के माधव उद्यान पार्क का था, जहां भरी दोपहर में एक युवक और युवती झाड़ियों की ओट में अश्लील हरकतें करते हुए मिले.
दूसरा वीडियो जिला अस्पताल के वेटिंग एरिया का बताया जा रहा है, जहां रात के समय एक जोड़ा कंबल के अंदर 'गंदी बात' करते हुए नजर आ रहा था. वहां मौजूद लोगों ने ही उनकी इस हरकत का वीडियो बना लिया, जिसके बाद वे दोनों वहां से चले गए.
अस्पताल प्रबंधन ने मानी चूक
सिविल सर्जन भूपेंद्र सिंह शेखावत ने स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं प्रबंधन से चूक हुई है और अस्पताल जैसी जगह पर इस प्रकार के कृत्य उचित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले की बारीकी से तहकीकात की जाएगी.
सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया कि आगे से इस प्रकार के कृत्य न हों, इसे लेकर जरूरी संसाधनों में इजाफा किया जाएगा और व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी.
पहले भी आ चुके हैं आपत्तिजनक वीडियो
यह पहला मौका नहीं है जब अशोकनगर सरकारी अस्पताल विवादों में आया है. कुछ दिन पहले इसी सरकारी अस्पताल का शराब पार्टी करते हुए वीडियो भी सामने आया था, जिससे यह साफ होता है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही चरम पर है.