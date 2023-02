साउथ अफ्रीका से आज भारत आएंगे 12 चीते, कूनो ने तैयारियां कीं पूरी, 30 दिन रहेंगे क्वारंटीन

दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के भोपाल में कूनो नेशनल पार्क में आज यानी कि शनिवार को 12 चीते आएंगे. इस प्रोजेक्ट से जुड़े दक्षिण अफ्रीका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इसे सार्वजनिक भलाई का प्रोजेक्ट बताया. दक्षिण अफ्रीका के वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यावरण विभाग में जैव विविधता और संरक्षण उप महानिदेशक फ्लोरा ने कहा कि खुशी की बात है कि भारत चीतों की संख्या बढ़ाना चाहता है.

तब हम कुछ चीतों को वापस लेने की बात कह सकते हैं

दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने में देरी पर उन्होंने कहा कि बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं. लेकिन हमें खुशी है कि इसे लागू करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है. भारत द्वारा चीतों को दक्षिण अफ्रीका वापस भेजने की संभावना पर कहा, "आने वाले समय में भारत में चीतों की संख्या बढ़ेगी. तब हम भारत से कुछ चीतों को वापस लेने की बात कह सकते हैं."

EXCLUSIVE | VIDEO: Indian Air Force Boeing C-17 Globemaster to take off shortly from South Africa. The aircraft is expected to reach Gwalior on Saturday. The Cheetahs will then be taken to Kuno National Park in helicopters. pic.twitter.com/oRCNVfCZ6P