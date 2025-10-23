scorecardresearch
 

Feedback

ग्वालियर: फर्जी TTE बनकर ट्रेन में वसूली करने लगा सेना का जवान, RPF ने पकड़ा

झेलम एक्सप्रेस में एक सेना का जवान फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से पैसे वसूल रहा था. सूचना मिलते ही आरपीएफ ने उसे ग्वालियर स्टेशन पर पकड़ लिया. आरोपी उत्तर प्रदेश में पदस्थ सैनिक है. जीआरपी ने उसके पास से 1620 रुपए जब्त किए हैं. आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Advertisement
X
पुलिस ने फर्जी टीटीई को गिरफ्तार किया (Photo: Hemant Sharma/ITG)
पुलिस ने फर्जी टीटीई को गिरफ्तार किया (Photo: Hemant Sharma/ITG)

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक सेना का जवान फर्जी टीटीई बनकर ट्रेन में यात्रियों से पैसे वसूलते पकड़ा गया. यह पूरा मामला झेलम एक्सप्रेस का है, जो झांसी से ग्वालियर की ओर जा रही थी.

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में यात्रा कर रहा सैनिक कमल पांडे खुद को टीटीई बताकर बोगी के अंदर यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था. वह बिना सीट यात्रा करने वाले यात्रियों को सीट दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ले रहा था. इसी दौरान एक यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. साथ ही इसकी शिकायत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी कर दी.

सेना का जवान बना फर्जी टीटीई

सम्बंधित ख़बरें

TTE ने महिला को दूसरी बार ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा है. (Photo: ITG)
पहले टिकट नहीं खरीदा, TTE आया तो दिखाया एटीट्यूड...बिहार की टीचर का वीडियो वायरल 
ट्रेन के AC कोच में बेटिकट महिला यात्री ने किया हंगामा, टीटीई और RPF को दिखाया रौब 
प्रयागराज एक्सप्रेस में विजिलेंस का छापा. (Representational image)
प्रयागराज एक्सप्रेस में 11 बोतल शराब और 1.28 लाख कैश के साथ पकड़े गए दो TTE 
टीटीई मुन्ना कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया
नशे में धुत टीटीई ने महिला यात्री पर ट्रेन में किया पेशाब, हुआ गिरफ्तार 
Train fight video
ट्रेन में यात्री और TTE के बीच चले लात-घूंसे 

शिकायत मिलते ही आरपीएफ की टीम तुरंत हरकत में आई और झेलम एक्सप्रेस की बोगी में पहुंच गई. वहां उन्होंने कमल पांडे को यात्रियों से वसूली करते हुए पकड़ लिया. उसे ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया और जीआरपी के हवाले कर दिया गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जीआरपी थाना प्रभारी जितेंद्र चंदेलिया ने बताया कि आरोपी कमल पांडे सेना में कार्यरत है और उत्तर प्रदेश में पदस्थ है. उसके पास से 1620 रुपये बरामद किए गए हैं जो उसने यात्रियों से वसूले थे. पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की विवेचना जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement