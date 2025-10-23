ग्वालियर: फर्जी TTE बनकर ट्रेन में वसूली करने लगा सेना का जवान, RPF ने पकड़ा

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक सेना का जवान फर्जी टीटीई बनकर ट्रेन में यात्रियों से पैसे वसूलते पकड़ा गया. यह पूरा मामला झेलम एक्सप्रेस का है, जो झांसी से ग्वालियर की ओर जा रही थी.

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में यात्रा कर रहा सैनिक कमल पांडे खुद को टीटीई बताकर बोगी के अंदर यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था. वह बिना सीट यात्रा करने वाले यात्रियों को सीट दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ले रहा था. इसी दौरान एक यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. साथ ही इसकी शिकायत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी कर दी.

सेना का जवान बना फर्जी टीटीई

शिकायत मिलते ही आरपीएफ की टीम तुरंत हरकत में आई और झेलम एक्सप्रेस की बोगी में पहुंच गई. वहां उन्होंने कमल पांडे को यात्रियों से वसूली करते हुए पकड़ लिया. उसे ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया और जीआरपी के हवाले कर दिया गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जीआरपी थाना प्रभारी जितेंद्र चंदेलिया ने बताया कि आरोपी कमल पांडे सेना में कार्यरत है और उत्तर प्रदेश में पदस्थ है. उसके पास से 1620 रुपये बरामद किए गए हैं जो उसने यात्रियों से वसूले थे. पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की विवेचना जारी है.

