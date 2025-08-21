तीन लड़के, विदेशी दोस्त और 12 दिन... अर्चना तिवारी की रहस्यमयी कहानी में ये अहम किरदार

एमपी की युवा वकील अर्चना तिवारी का 12 दिन तक रहस्यमय तरीके से गायब होना केवल उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया था. जज बनने का सपना देखने वाली 29 साल की अर्चना ने जिस बारीकी से अपने गायब होने का प्लान बनाया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया. लेकिन इस कहानी में अर्चना अकेली नहीं थी. तीन लड़के और एक विदेशी दोस्त वह किरदार बने, जिनकी मदद से अर्चना 12 दिन तक पुलिस और परिवार की नजरों से बची रही.

शादी का दबाव और भागने का ख्याल

अर्चना के परिवार वाले उनकी शादी एक पटवारी से तय कर रहे थे. परिवार का कहना था कि पढ़ाई-लिखाई होती रहेगी, अब शादी भी कर लो. लेकिन अर्चना इस रिश्ते से खुश नहीं थीं. सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना का मानना था कि शादी उनकी पढ़ाई और करियर दोनों के बीच बाधा बनेगी. इसी असहमति ने उनकी ज़िंदगी को उस मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां उन्होंने घरवालों से बचने के लिए गायब होने का नाटक रचा.

सारांश से दोस्ती और प्लान की शुरुआत

इंदौर में पढ़ाई के दौरान अर्चना की पहचान शुजालपुर निवासी सारांश से हुई. दोनों में नज़दीकियां बढ़ीं और जब अर्चना ने शादी से बचने की मजबूरी साझा की तो सारांश उनके साथ खड़ा हो गया. 6 अगस्त को हरदा में बैठकर अर्चना, सारांश और तेजेंद्र नाम के एक युवक ने पूरी मिसिंग प्लान की पटकथा लिखी.

तेजेंद्र ड्राइवर जिसने दिया साथ

तेजेंद्र, पेशे से ड्राइवर, अक्सर अर्चना को आउटस्टेशन ले जाया करता था. इसीलिए उसे इस रहस्यमय प्लान में शामिल किया गया. तय हुआ कि अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी जाने का बहाना करेंगी और बीच रास्ते से गायब हो जाएंगी. योजना के मुताबिक, इटारसी स्टेशन तक तेजेंद्र ट्रेन में उनके साथ रहा. बाद में उसे अर्चना का मोबाइल और कुछ कपड़े दिए गए, जिन्हें उसने मिडघाट के जंगल में फेंक दिया ताकि लगे कि लड़की कहीं गिर गई या हादसे का शिकार हो गई.

सारांश ने आगे भी मदद की

इटारसी स्टेशन पर अर्चना प्लेटफॉर्म छोड़कर सीधे सारांश की कार में बैठ गईं. वहां से दोनों ने ऐसी राहें चुनीं जहां न तो टोल टैक्स पड़े और न ही फास्टैग या सीसीटीवी के जरिए ट्रैकिंग हो सके. अर्चना कार की सीट पर लेटकर यात्रा करती रहीं ताकि किसी कैमरे में कैद न हों. दोनों पहले शुजालपुर, फिर बुरहानपुर पहुंचे. इसके बाद हैदराबाद, जोधपुर और दिल्ली तक का सफर तय किया गया. यह सब केवल इसलिए ताकि पुलिस गुमराह हो और किसी को भनक न लगे कि अर्चना सुरक्षित हैं.

विदेशी दोस्त वायासी देवकोटा ने दिलाया सिम

दिल्ली से दोनों नेपाल पहुंचे. यहां अर्चना को एक नेपाली युवक वायासी देवकोटा ने शरण दी. अर्चना पहले से वायासी के संपर्क में थीं और उन्हें भरोसा था कि नेपाल में वे आसानी से छिपी रह सकेंगी. लेकिन मामला मीडिया में उछलने और पुलिस जांच गहराने के बाद हालात बदल गए. सारांश अर्चना को नेपाल छोड़कर शुजालपुर लौट आया, जबकि अर्चना देवकोटा की मदद से कुछ दिनों तक नेपाल-भारत बॉर्डर इलाके में रहीं.

राम तोमर का जिक्र लेकिन कोई भूमिका नहीं

इस पूरी कहानी में एक नाम और सामने आया राम तोमर का. अर्चना की उनसे पहचान तब हुई थी जब वह जबलपुर में प्रैक्टिस कर रही थीं. तोमर चाहते थे कि अर्चना ग्वालियर आकर उनके साथ प्रैक्टिस करें, लेकिन अर्चना उनसे दूरी बनाए रखती थीं. पुलिस जांच में साफ हुआ कि अर्चना के गायब होने में राम तोमर की कोई भूमिका नहीं थी. लेकिन वह उससे बात करता था और टिकट भी उसी ने कटवाया था.

पुलिस की कड़ी मेहनत और सुराग

12 दिनों तक 70 सदस्यीय टीम ने लगातार जांच की. 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. अर्चना के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की पड़ताल की गई. यहीं से पुलिस को सारांश पर शक हुआ, क्योंकि उसके नंबर पर अर्चना की कॉल्स बाकी लोगों से कहीं ज्यादा थीं. नंबर की लोकेशन ट्रैक हुई और कड़ियां जोड़ते-जोड़ते पुलिस सारांश तक पहुंच गई. सारांश को हिरासत में लेते ही उसने पूरी सच्चाई उगल दी. इसके बाद पुलिस ने नेपाल में रह रही अर्चना को ट्रेस किया और दिल्ली के रास्ते वापस भोपाल लाया गया.

बारिकी से बना प्लान लेकिन सुराग छोड़ती गई अर्चना

रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के मुताबिक, अर्चना खुद इस पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड थीं. उन्होंने 10 दिन पहले से ही अपना मोबाइल कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. नया फोन या सिम लेने की हिम्मत नहीं की ताकि ट्रेस न हो सकें. उन्होंने शुजालपुर में किराए का कमरा भी ले लिया था, ताकि एमपी में ही छिपी रहें. लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में हाई-प्रोफाइल हुआ, उन्हें सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ी और वे हैदराबाद होते हुए नेपाल चली गईं. फिर भी, जितनी बारीकी से प्लान बनाया गया था, उतनी ही अनजाने में अर्चना सुराग भी छोड़ती गईं.

सारांश, तेजेंद्र और वायासी ने की मदद

मोबाइल से की गई लंबी कॉल्स, सीडीआर में बार-बार दिखता सारांश का नंबर और कुछ कैमरों में कार की छिटपुट झलकियां. इन्हीं ने पुलिस को सही दिशा में पहुंचा दिया. पुलिस ने साफ किया कि इस पूरे मामले में अर्चना ही मास्टरमाइंड थीं. सारांश, तेजेंद्र और वायासी ने उनकी मदद की, लेकिन पूरी कहानी की पटकथा उन्होंने खुद लिखी थी. शादी से बचने की कोशिश में वह 12 दिन तक रहस्यमय ढंग से गायब रहीं, मगर अंततः लौटना पड़ा.

