पायलट ने भेजा 'PAN-PAN' सिग्नल... दिल्ली-इंदौर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 161 यात्री थे सवार

Air इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने गैर-जानलेवा इमरजेंसी को बताने के लिए 'PAN-PAN' सिग्नल भेजा, इसके बाद आनन-फानन में इंदौर एयरपोर्ट के रनवे के नजदीक फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस का इंतजाम किया गया.

दिल्ली से इंदौर जा रही Air India Express फ्लाइट में तकनीकी खराबी.(File Photo: ITG)
दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. पायलट ने इमरजेंसी को दर्शाने के लिए 'पैन-पैन' सिग्नल जारी किया. विमान 20 मिनट की देरी से इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया. फ्लाइट में कुल 161 यात्री सवार थे.

इंदौर हवाई अड्डे के डायरेक्टर विपिनकांत सेठ ने न्यूज एजेंसी को बताया, "शुक्रवार सुबह दिल्ली से इंदौर आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के एक इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिलने के बाद सभी सावधानियां बरती गईं. विमान सुबह 9:55 बजे इंदौर हवाई अड्डे पर उतरा, जबकि इसका निर्धारित समय 9:35 बजे था." 

एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि उड़ान में सवार सभी 161 यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित हैं. सेठ ने बताया कि पायलट ने 'पैन-पैन' सिग्नल हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) को भेजा, जिसके बाद मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत हवाई अड्डे पर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस का इंतजाम किया गया.

बता दें कि 'पैन-पैन' एक इंटरनेशनल लेवल पर मान्य सिग्नल है, जो समुद्री और हवाई रेडियो संचार में इस्तेमाल होता है. विमानन में यह तत्काल सहायता की जरूरत को दर्शाता है, जो जानलेवा नहीं होती. इस सिग्नल के जरिए चालक दल ने एटीसी और ग्राउंड सेवा से तुरंत मदद मांगी.

