26 साल की लेडी टीचर को आग लगाने का मामला... लव अफेयर के चलते 10वीं पास छात्र ने दिया वारदात को अंजाम

महिला टीचर को मारने की कोशिश करने वाले 18 साल के सूर्यांश कोचर ने एक साल पहले ही 10वीं पास की थी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. 

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक छात्र ने लव अफेयर के चलते एक गेस्ट टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि  सोमवार को हुई इस घटना में 26 साल की टीचर 25 फीसदी तक जल गई और उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

डीएसपी संदीप भूरिया ने बताया कि आरोपी साढ़े 18 वर्षीय सूर्यांश कोचर ने एक साल पहले ही दसवीं कक्षा पास की थी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. 

उन्होंने बताया कि घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी है और उसी के आधार पर जांच की जा रही है. उनके बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

भूरिया ने बताया कि कोचर नरसिंहपुर के उत्कृष्ट स्कूल का पूर्व छात्र है, जहां पीड़िता हाल ही में अतिथि शिक्षिका के रूप में तैनात थी.

स्कूल के प्रिंसिपल जीएस पटेल ने बताया कि पीड़िता को डेढ़ महीने पहले ही लैब टेक्नीशियन और गेस्ट टीचर के पद पर नियुक्त किया गया था. पटेल ने आगे कहा कि इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है. 

