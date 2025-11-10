scorecardresearch
 

Feedback

भोपाल के पुराने लकड़ी मार्केट में भीषण अग्निकांड, करोड़ों का माल जलकर खाक, आग बुझाने में लगे 4 घंटे

भोपाल के पुराने लकड़ी मार्केट में रविवार शाम भीषण आग लग गई. दमकल की 40 गाड़ियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस अग्निकांड में लकड़ी व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो गया.

Advertisement
X
भोपाल के ओल्ड टिंबर मार्केट में आग लगने के बाद उठती लपटें. (Photo: PTI)
भोपाल के ओल्ड टिंबर मार्केट में आग लगने के बाद उठती लपटें. (Photo: PTI)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ओल्ड टिंबर मार्केट (लकड़ी मार्केट) में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई, जो इतनी भयावह थी कि पूरे चार घंटे तक धधकती रही. आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. टिंबर मार्केट से कुछ ही दूरी पर रेल ट्रैक होने के कारण इस अग्निकांड की संवेदनशीलता और अधिक थी. अगर आग रेल ट्रैक के पास तक फैल जाती, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी या रेल यातायात प्रभावित हो सकता था. 

टिंबर मार्केट में आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. भोपाल नगर निगम, भापाल फायर सर्विस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के कुल 40 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने मिलकर आग पर काबू पाया. फायर फाइटर्स ने चार घंटे की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया. टिंबर मार्केट में सैकड़ों टन लकड़ी और उससे बने सामान जलकर खाक हो गए. टिंबर व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. 

यह भी पढ़ें: 'लीडर ऑफ पर्यटन...', मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे राहुल ने की सफारी तो BJP ने कसा तंज

सम्बंधित ख़बरें

मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई कम होने से रगड़ खा रही हैं गाड़ियां. (Photo: Screengrab)
गजब है MP! मेट्रो स्टेशन बनने के बाद पता चला कि ऊंचाई है कम, फिर लगाया गया ये जुगाड़ 
They dug up the road below to raise the metro station!
भोपाल मेट्रो में बड़ी चूक, ऊंचाई कम पड़ी तो खोद दी सड़क, देखें ये रिपोर्ट 
Elderly mother kept imprisoned in a room in Bhopal
बेटा-बेटी ने ढाई साल तक 70 साल की बुजुर्ग मां को कमरे में रखा कैद, पुलिस ने ऐसे बचाया 
BHAGWAD GEETA CLASSES FOR MP CONSTABLES DURING TRAINING CONTROVERSY
पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में गीता पाठ, मुस्लिम संगठनों ने की कुरान पढ़ाने की मांग, कांग्रेस ने जताया विरोध 
बिलाल खान ने दिनेश बनकर युवती से दोस्ती कर किया रेप, भोपाल में फिर हुआ लव जिहाद 

इलाके में कई टिंबर मिलें, आरा मशीनें और भारी मात्रा में लकड़ी का स्टॉक होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. जांच जारी है. भोपाल टिंबर मार्केट के ठीक पीछे से दिल्ली-चेन्नई रेलवे ट्रैक गुजरता है, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों में से एक है. आग की घटना से रेल यातायात पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन आसपास के इलाके में धुएं और गर्मी का असर जरूर महसूस किया गया. फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन ने व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आग लगने की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और लेकिन कुछ लकड़ी व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. भोपाल में पात्रा पुल के पास स्थित ओल्ड टिंबर मार्केट एक व्यस्त व्यावसायिक केंद्र है, जहां लकड़ी के फर्नीचर और अन्य सामान बनते हैं. यहां आरा मशीनें हैं और लकड़ी के गोडाउन बने हैं. रविवार शाम करीब 7:30 बजे ऐसे ही एक लकड़ी के गोदाम से आग लगी, जो देखते ही देखते आसपास के कुछ गोदामों और आरा मशीनों को अपनी चनेट में ले किया. जिला प्रशासन के मुताबिक आग की इस घटना में करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement