scorecardresearch
 

Feedback

MP में जापानी बुखार ने फिर दी दस्तक... डिंडोरी में 6 साल के बच्चे की मौत, ICMR ने की पुष्टि

डॉक्टरों के अनुसार, अगर इस जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी का समय पर इलाज नहीं किया गया, तो इससे मस्तिष्क में सूजन, कोमा और यहां तक कि लकवा भी हो सकता है.

Advertisement
X
जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चे की मौत.(Photo: Representational)
जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चे की मौत.(Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में 6 साल के बच्चे की जापानी इंसेफेलाइटिस से मौत हो गई. जापानी इंसेफेलाइटिस एक गंभीर वायरल जूनोटिक बीमारी है जिससे थकान, सिरदर्द, बुखार और उल्टी होती है.

डिंडोरी जिले की प्रभारी मलेरिया अधिकारी जयश्री मरावी ने बताया, "भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की रिपोर्ट में पाया गया है कि बच्चे की मौत 6 अगस्त को जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण हुई थी. मृतक अजय गौतम डिंडोरी जिले के अमरपुर ब्लॉक के बहेरा गांव का निवासी था.

मरावी ने बताया कि मलेरिया विभाग और अमरपुर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एसएस मरकाम की एक टीम ने गांव में अस्वास्थ्यकर स्थिति देखी और दवा का छिड़काव करने का फैसला किया।

सम्बंधित ख़बरें

बुखार
छत्तीसगढ़ में जापानी बुखार का कहर, कई गांव हुए वीरान 
जापानी बुखार
दिल्ली में जापानी बुखार फैलने का खतरा 
जापानी बुखार के साये में राजधानी दिल्‍ली 
कागज़ों में 120 रुपए का एक लड्डू भी दिखाया गया. (Photo: AI-generated)
MP: कहीं ₹120 का एक लड्डू बंटा, तो कहीं बिजली की दुकान से खरीदा नाश्ता 
BJP सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते. (फाइल फोटो)
अब BJP सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की फिसली जुबान, आतंकियों को कहा 'हमारे' 

अजय के परिवार वालों ने बताया कि पिछले महीने वह अपनी बहन के साथ खेलते समय गिर गया था. इसके बाद उसके पैर में सूजन आ गई और उसे तेज बुखार हो गया. शुरुआत में उसका इलाज डिंडोरी के एक अस्पताल में हुआ; हालांकि, जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर करने से पहले जिला अधिकारी के पास ले जाया गया.

Advertisement

अजय के पिता संतोष ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उनकी बेटी मधु का बुखार के लिए जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने बताया कि मधु में जापानी इंसेफेलाइटिस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखे.
 
डॉक्टरों के अनुसार, अगर इस बीमारी का समय पर इलाज नहीं किया गया, तो इससे मस्तिष्क में सूजन, कोमा और यहां तक कि लकवा भी हो सकता है. दावा है कि प्रदेश में इससे पहले साल 2019 में इस बीमारी से मृत्यु का मामला दर्ज हुआ था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement