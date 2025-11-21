scorecardresearch
 

Feedback

'उंगलियों के बीच दबाई पेन, बंद मुट्ठी खोलने का दिया चैलेंज...', 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखे मेल टीचर के 'टॉर्चर'

MP News: रीवा में खुदकुशी करने वाली प्राइवेट स्कूल की छात्रा अपनी नोटबुक में लिख गई कि मेल टीचर ने उसे मारते समय उसका हाथ पकड़ा और बंद मुट्ठी खोलने के लिए चैलेंज किया. यही नहीं, सजा देने के बहाने टीचर ने उसकी उंगलियों के बीच पेन दबाया.

Advertisement
X
रीवा में प्राइवेट स्कूल की 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या.(Photo: Representational)
रीवा में प्राइवेट स्कूल की 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या.(Photo: Representational)

MP News: रीवा जिले के एक प्राइवेट स्कूल की 11वीं क्लास की एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें एक मेल टीचर पर उसे टॉर्चर करने का आरोप है.

17 साल की स्टूडेंट ने 16 नवंबर को सेमरिया में अपने घर पर फांसी लगा ली. एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आरती सिंह ने बताया कि अपनी जांच के दौरान, पुलिस को गुरुवार को उसकी नोटबुक में हाथ से लिखा एक नोट मिला.

नोट में लिखा था कि मेल टीचर ने उसे मारते समय उसका हाथ पकड़ा और अपनी बंद मुट्ठी खोलने के लिए चैलेंज किया. इसके अलावा, उसमें लिखा था कि टीचर ने सजा देने के बहाने उसकी उंगलियों के बीच पेन दबा दिया.

मृतका के परिवार ने कहा कि वह घर पर बिल्कुल नॉर्मल थी. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में किसी ने उसे 'टॉर्चर' किया और उसकी कॉल डिटेल्स और स्कूल से जुड़े मामलों की जांच की मांग की.

सम्बंधित ख़बरें

Palghar.
पालघर स्कूल लेट पहुंची छात्रा तो नाराज टीचर ने दी अमानवीय सजा, मौत, शिक्षिका गिरफ्तार 
CCTV footage girl molested in Moradabad (Photo- Screengrab)
मुरादाबाद में अधेड़ की घिनौनी करतूत, 8वीं की छात्रा से की छेड़खानी 
A 5-year-old girl was molested in Mumbai hospital.
भोपाल से पुणे जा रही छात्रा से चलती बस में छेड़छाड़, पुलिस चेकिंग प्वाइंट देखते ही लड़की ने दिखाई हिम्मत 
अन्नपूर्णा ड्रग हाउस पर प्रशासन ने जड़ा ताला.(Photo:Screengrab)
'नकली दवा लिखते हैं डॉक्टर', खोली पोल तो मेडिकल स्टोर करवा दिया सीज 
Girl Jump
ऐसे बचाई बिल्डिंग से कूदने को तैयार लड़की की जान 

पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस सुसाइड के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement