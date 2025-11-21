'उंगलियों के बीच दबाई पेन, बंद मुट्ठी खोलने का दिया चैलेंज...', 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखे मेल टीचर के 'टॉर्चर'

MP News: रीवा जिले के एक प्राइवेट स्कूल की 11वीं क्लास की एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें एक मेल टीचर पर उसे टॉर्चर करने का आरोप है.

17 साल की स्टूडेंट ने 16 नवंबर को सेमरिया में अपने घर पर फांसी लगा ली. एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आरती सिंह ने बताया कि अपनी जांच के दौरान, पुलिस को गुरुवार को उसकी नोटबुक में हाथ से लिखा एक नोट मिला.

नोट में लिखा था कि मेल टीचर ने उसे मारते समय उसका हाथ पकड़ा और अपनी बंद मुट्ठी खोलने के लिए चैलेंज किया. इसके अलावा, उसमें लिखा था कि टीचर ने सजा देने के बहाने उसकी उंगलियों के बीच पेन दबा दिया.

मृतका के परिवार ने कहा कि वह घर पर बिल्कुल नॉर्मल थी. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में किसी ने उसे 'टॉर्चर' किया और उसकी कॉल डिटेल्स और स्कूल से जुड़े मामलों की जांच की मांग की.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस सुसाइड के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

