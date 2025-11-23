साहित्य आजतक 2025 में हर साल की तरह, इस साल भी कई शानदार कलाकार आए जिन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें जनता के साथ शेयर की. साहित्य के महाकुंभ में बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा भी पहुंचे, जो अपनी एक्टिंग जर्नी से लेकर अपने स्ट्रगल पर बात करते नजर आए. एक्टर ने अपनी शादी पर भी बात की.

क्यों मणिपुर में रणदीप हुड्डा ने रचाई थी शादी?

रणदीप ने मणिपुर की मॉडल लिन लैशराम से शादी रचाई थी. उनकी शादी मणिपुरी रीति रिवाज के मुताबिक हुई. ये पल हर किसी के लिए काफी अनोखा था. क्योंकि पहली बार फैंस ने देखा कि कोई बॉलीवुड एक्टर मणिपुरी रीति रिवाज से शादी कर रहा है. रणदीप वैसे हरियाणा से हैं. लेकिन उन्होंने शादी अपनी पत्नी के कल्चर के मुताबिक की. साहित्य आजतक के मंच पर रणदीप ने मणिपुरी में शादी करने का कारण भी बताया.

रणदीप ने अपनी शादी पर कहा, 'जब हमारी शादी हो रही थी, तब मणिपुर में काफी नाजुक हालात थे. काफी समय तक हमारी शादी टलती रही. लेकिन फिर मैंने मेरी पत्नी लिन से कहा कि शादी दो परिवारों के बीच होती है. तो हमने कहा कि शादी करने लड़का, लड़की के घर जाता है. तो हम मणिपुर गए.हमारी शादी में हम सिर्फ 12 बाराती थे और बाकी लिन के गांव में जितने लोग थे, बस वही थे. मैंने वहां मणिपुर के रीति-रिवाज देखे और सोचने लगा कि कल्चर तो इन लोगों का होता है. हम हरियाणा वालों का तो एग्रीकल्चर होता है.'

रणदीप ने आगे शादी की रस्मों पर कहा, 'हमारी शादी बिना आग जलाए, सिर्फ तुलसी के पौधे के फेरे लगाकर हुई थी. मुझसे कहा गया कि जाकर बीच में चुपचाप बैठ जाओ. हिलना नहीं है और हंसना और इधर-उधर नहीं देखना है, वरना तुम खराब दुल्हे लगोगे. लेकिन मैंने कहा कि हम हरियाणा की बेइज्जती नहीं कराएंगे. वो सब करने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि वहां का कल्चर कितना खूबसूरत है और लोगों को उसके बारे में पता नहीं है.'

रणदीप अंत में बताते हैं कि उनकी पत्नी लिन लैशराम शादी से पहले उनके हरियाणा स्थित गांव में भी आई थीं. एक्टर ने इस बात का ध्यान रखा कि लिन उनके गांव में जब आएं, तो सलवार-सूट पहने ताकि गांव के कल्चर का ध्यान रखा जा सके. रणदीप ने कहा, 'किसी के भी कल्चर को अपनाने में कोई बुराई नहीं.'

बता दें कि रणदीप और लिन लैशराम की शादी 29 नवंबर, 2023 में मणिपुर के इम्फाल शहर में हुई थी. दोनों की शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई थीं. कई लोगों ने रणदीप की तारीफ भी की कि उन्होंने अपनी पत्नी लिन के कल्चर मुताबिक शादी रचाई.

