मालिनी अवस्थी, अल्ताफे राजा और... साहित्य आजतक के पहले दिन खूब बंधेगा समां, देखें कार्यक्रमों की लिस्ट

साहिबान, मेहरबान, कद्रदान... राजधानी दिल्ली में हर वर्ष लगने वाला साहित्य का महाकुंभ एक बार फिर लौट आया है. मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 21, 22 और 23 नवंबर यानी तीनों दिन तीन अलग-अलग स्टेज पर होने वाला ये आयोजन अब दिल्ली में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और राजधानी की शान बन चुका है. साहित्य आज तक- भारतीय भाषा, साहित्य, कला और मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा मेला है. गीत, संगीत, शायरी, कविता, नाटक, विचार, विमर्श और चिंतन के दिग्गजों से गुलजार इस महासंगम के पीछे 'आज तक' का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी और आम जनता को भारतीय भाषा, कला, संगीत और संस्कृति से सीधे जोड़ना है.

यादगार होगा आयोजन का आगाज

साहित्य आजतक के इस खूबसूरत आयोजन दौरान, 3 दिन तक कलाजगत के अलग-अलग क्षेत्र के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा जहां आप मिल सकेंगे अपने चहीते कलाकारों, गायकों, कवियों, साहित्यकारों और रुपहले पर्दे की भी तमाम नामचीन हस्तियों से. चलिए आपको बताते हैं कि तीन दिनों में किस दिन क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं.

अल्ताफ राजा लेकर आएंगे बीते दौर की यादें

सबसे पहले बात करते हैं पहले ही दिन यानी 21 नवंबर 2025 की. यह दिन उद्घाटन समारोह के साथ बहुत खास होने वाला है. कार्यक्रम का आगाज अपने आप में एक यादगार दिन बन जाएगा, जब आपको पहले कवि कुमार विश्वास 'अपने-अपने राम' से मिलाएंगे. इसके अलावा लोक गायिका मालिनी अवस्थी लोकगीतों से रूबरू कराएंगी. सिंगर अल्ताफ राजा के साथ, 'तुम तो ठहरे परदेशी' गुनगुनाने का मौका मिलेगा.

Advertisement

यही भी पढ़ें ः साहित्य आजतक के उद्घाटन सत्र में होगी राम नाम की धूम, देखिए पहले दिन, स्टेज-1 के कार्यक्रमों की लिस्ट

दास्तानगोई और कवि सम्मेलन

इसके साथ ही अभिनेता गुरुदत्त के जीवन पर आधारित दास्तानगोई सुनने का मौका भी मिलेगा और ब्लैक एंड वाइट एरा की बनी उनकी कालजयी फिल्मों की रोमांचक कहानियों से आप रूबरू हो सकेंगे. पहला दिन आपके लिए देश के जवानों की जांबाजी को सेलिब्रेट करने का मौका भी देगा, जहां देशभक्ति कविताएं माहौल में वीर रस घोल देंगी और हर दिल को देशप्रेम से ओतप्रोत कर देंगी. ऑपरेशन सिंदूर - वीर रस कवि सम्मेलन ऐसा ही आयोजन होने वाला है.

यहां देखिए पहले दिन स्टेज-1 पर होने वाले कार्यक्रमों की सूची

समय सत्र / विषय प्रतिभागी 13:00 - 13:10 स्वागत भाषण कली पुरी (वाइस चेयरपर्सन, इंडिया टुडे ग्रुप) 13:10 - 14:30 अपने-अपने राम कुमार विश्वास (कवि, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर) 15:00 - 16:00 अल्ताफ राजा अल्ताफ राजा (गायक) 16:00 - 17:00 तुम्हारी औकात क्या है!! पीयूष मिश्रा (अभिनेता, गायक) 17:00 - 19:00 अख्तरी... उफ्फ ये फसाना!! मालिनी अवस्थी (पद्मश्री, भारतीय लोक गायिका), यतींद्र मिश्रा (कवि और लेखक) 20:00 - 21:00 समां... से लंबी जुदाई तक... एक सुरमयी शाम... वर्षा सिंह धनोआ (गायिका)



यहां देखिए पहले दिन स्टेज-2 पर होने वाले कार्यक्रमों की सूची

Advertisement

समय सत्र / विषय प्रतिभागी 14:00 - 15:00 जीवन की जागरूकता: कितनी ज़रूरी... प्रेम रावत (लेखक और शिक्षक) 15:00 - 15:30 किताबी गुफ्तगू... क्योंकि बात करना ज़रूरी है... नमिता दुबे (अभिनेत्री और समीक्षक), स्मृति नौटियाल (समीक्षक) 15:30 - 16:00 चिक्का ऑन रोल - बातों की बात... रुचिका लोहिया (कवयित्री और प्रदर्शनकर्ता) 16:00 - 17:00 दास्तान-ए-गुरु दत्त फौजिया (दास्तानगो) और लतिका जैन (गायिका) 17:00 - 18:00 जो हमने दास्तान अपनी सुनाई - स्मरण लेखन की चुनौतियाँ सीमा कपूर (अभिनेत्री और ‘यूं गुज़री है अब तक’ की लेखिका), लीलाधर मंडलोई (कवि और ‘जब से आंख खुली है’ के लेखक), यतिश कुमार (‘अंतस की खुरचन’, ‘आविर्भाव’ और ‘बोरसी भर आंच’ के लेखक) 18:00 - 20:00 ऑपरेशन सिंदूर - वीर रस कवि सम्मेलन कर्नल वी. पी. सिंह (कवि), कमांडर समोद सिंह (कवि), मदन मोहन समर (कवि), गौरव चौहान (कवि), कविता तिवारी (कवयित्री), विनीत चौहान (कवि), मनीष मधुकर (कवि)

कुमार विश्वास के अलावा आप लोकगायिका मालिनी अवस्थी, सिंगर नेहा कक्कड़, जसबीर जस्सी, हरगुन कौर और ऐसे ही कई अन्य हस्तियों के लाइव परफॉर्मेंस को देख सकेंगे और इनका आनंद ले सकेंगे. तो देर मत कीजिए, आज ही 'साहित्य आज तक' की टिकट बुक करें.

साहित्य के महाकुंभ 'साहित्य आज तक' में अभी रजिस्टर करें.

तारीख: 21, 22 और 23 नवंबर, 2025

आयोजन स्थल: मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली

रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट: aajtak.in/sahitya

---- समाप्त ----