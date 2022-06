Pregnancy Diet & Precautions: प्रेग्नेंट होने के बाद ना करें ये काम, बच्चे की सेहत पर पड़ेगा गलत असर!

प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाओं को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को सही रखना काफी जरूरी हो जाता है. खान-पान, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव आदि से महिलाओं की सेहत पर असर होता है. अच्छी लाइफस्टाइल से बच्चे की ग्रोथ में काफी फायदा मिलता है और इन आदतों के कारण बच्चा हेल्दी भी बना रहता है.अधिकांश महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटी को ही जारी रख सकती हैं, बस उन्हें अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने होते हैं और कुछ खाने की चीजों से बचना होता है. अगर महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं तो उनकी और भ्रूण की सेहत पर गलत असर पड़ सकता है. आज इस आर्टिकल में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनका कंसीव करने के बाद सेवन नहीं करना चाहिए.

1. अल्कोहल का सेवन (Drinking alcohol)



अल्कोहल का सेवन करना प्रेग्नेंट महिला के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल, जब एक गर्भवती महिला शराब पीती है तो शराब प्लैसेंटा पार कर जाती है और भ्रूण को प्रभावित कर सकती है. इससे भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम भी हो सकता है. गर्भ में शराब के संपर्क में आने से भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं. जैसे:

- शारीरिक दिव्यांगता

- दिमागी दिव्यांगता

- व्यवहार संबंधी समस्याएं

- ग्रोथ होने में देर

अधिकांश डॉक्टर सलाह देते हैं कि गर्भवती महिलाएं शराब से पूरी तरह बचें.



2. ज्यादा कैफीन (Too much caffeine)

(Image Credit : Pixabay)

जिस तरह शराब प्लैसेंटा को पार कर जाती है, उसी तरह कैफीन भी प्लेसेंटा को पार कर सकती है और भ्रूण को प्रभावित कर सकती है. कुछ रिसर्च बताती हैं कि रोजाना 300 मिलीग्राम से अधिक कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए. कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इससे अधिक मात्रा भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकती है और बच्चे को नुकसान हो सकता है. अन्य एक्सपर्ट का मानना है कि गर्भवती महिलाओं को प्रति दिन 200 मिलीग्राम कैफीन यानी डेढ़ कप कॉफी से अधिक का सेवन नहीं करना चाहिए.



3. हॉट बॉथ और ओवरहीटिंग (Hot bath and overheating)



गर्म पानी में रिलैक्स करना या उससे नहाना गर्भावस्था की परेशानी को कम कर सकता है लेकिन एक्सपर्ट हॉट टब बाथ से बचने की सलाह देते हैं. अमेरिकन प्रेग्नेंसी एसोसिएशन के अनुसार, हॉट टब हाइपरथर्मिया या असामान्य रूप से शरीर का तापमान बढ़ा देते हैं. इससे बच्चे में कई असामान्यताएं हो सकती हैं इसलिए नीचे बताई हुई एक्टिविटी प्रेग्नेंसी के दौरान करने से बचें:



- हॉट योग या पिलाटीज

- देर तक धूप में बैठना

- अधिक गर्म जगह पर बैठना

- डिहाइड्रेशन



4. कुछ प्रकार की एक्सरसाइज (Some types of exercise)



प्रेग्नेंसी के दौरान डॉक्टर एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं लेकिन कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करने से मना भी करते हैं. गर्भवती महिलाओं को नीचे बताई हुई एक्सरसाइज को करने से बचना चाहिए:



- जंपिंग एक्सरसाइज

- झटका लगने वाली एक्सरसाइज

- पहले तीन महीने के बाद सिटअप, क्रंचेज जैसी एक्सरसाइज

- हैवी लिफ्टिंग



गर्भावस्था के दौरान चलना, तैरना और स्क्वॉट करना फायदेमंद हो सकता है. लेकिन इससे पहले भी डॉक्टर की सलाह लें.



5. धूम्रपान (Smoking)

(Image Credit : Getty images)

गर्भावस्था के दौरान सिगरेट पीने से महिला और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है. इससे हार्ट डिसीज और फेफड़े के कैंसर का जोखिम तो बढ़ता ही है साथ ही साथ गर्भवस्था के दौरान स्मोकिंग करने से नीचे बताई हुई समस्याएं भी हो सकती हैं:



- समय से पहले जन्म

- जन्मजात असामान्यताएं

- अचानक से बच्चे की डेथ होना

- प्लेसेंटा की समस्याएं



महिलाओं को जैसे ही पता चले कि वे गर्भवती हैं, उन्हें धूम्रपान बंद कर देना चाहिए और धुएं के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए.

6. सीधे कॉन्टैक्ट में आने वाले खेल (Contract games)



अमेरिकन कॉलेज ऑफ ओब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स सलाह देते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को फुटबॉल या बॉक्सिंग जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से बचना चाहिए. इसका कारण है कि कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स से प्लेसेंटल एब्डॉमिनल का खतरा बढ़ जाता है जो कि गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा को समय से पहले अलग कर देता है. इसके कारण समय से पहले बच्चे का जन्म या अन्य समस्याएं हो सकती हैं.



7. खतरनाक राइड करने से बचें (Avoid dangerous rides)



जो लोग म्यूजियम पार्क में जाते हैं वे वहां पर कई राइड्स भी करते हैं. अगर कोई प्रेग्नेंट महिला इम्यूजियम पार्क जा रही है तो उसे रोलर कोस्टर या अन्य कोई भी राइड करने से बचना चाहिए.