Promise Day 2022: आखिर क्यों मनाते हैं प्रॉमिस डे, रिलेशन मजबूत करने के लिए पार्टनर से जरूर करें ये 5 वादे

Valentine’s Week: वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी को रोज डे से शुरू होता है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर जाकर खत्म होता है. इस हफ्ते में हर दिन को किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. रोज डे के बाद प्रपोज डे आता है, उसके बाद चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और आखिर में वैलेंटाइन डे आता है. वैलेंटाइन वीक के पांचवें दिन को प्रॉमिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे वैलेंटाइन वीक का सबसे खास दिन मानते हैं.

चॉकलेट डे और टेडी डे के बाद 11 फरवरी को प्रॉमिस डे मनाया जाता है और इस दिन लवर्स एक-दूसरे से प्रॉमिस करते हैं. पार्टनर से प्रॉमिस करने से रिलेशनशिप में और मजबूती आ जाती है, इसलिए कपल्स इस दिन को काफी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं. प्रॉमिस डे क्यों मनाते हैं और इस दिन पार्टनर से कौन से प्रॉमिस करना चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

प्रॉमिस डे क्यों मनाते हैं (Why do we celebrate promise day)

(Image Credit : pexels)

इस दिन कपल्स एक दूसरे से काफी सारे प्रॉमिस करते हैं. ये प्रॉमिस रिलेशन को मजबूत बनाने और हमेशा एक-दूसरे का साथ निभाने के लिए किए जाते हैं, इसलिए इस दिन को वैलेंटाइन वीक में सेलिब्रेट किया जाता है. प्रॉमिस से रिलेशन में रोमांस और ताजगी बनी रहती है एवं रिश्ता और भी गहरा हो जाता है.

यह बात हर प्यार करने वाला जानता है कि रिलेशन में प्रॉमिस का कितना महत्व होता है, जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए. अगर कभी कोई कुछ गलत करने जा रहा हो तो पार्टनर से किया हुआ प्रॉमिस उसे याद आ जाता है, जिससे वह गलत काम करने से रुक जाता है. इसलिए कभी किसी से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए. क्योंकि विश्वास बनाने में सालों लग जाते हैं और तोड़ने में मात्र कुछ सेकेंड.

प्रॉमिस डे पर पार्टनर से ये प्रॉमिस करें

(Image Credit : Pexels)

खुश रखने का प्रॉमिस: हर रिलेशनशिप में सामने वाली की खुशी से ज्यादा कुछ अहम नहीं होता. कुछ लोग रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं, लेकिन छोटी-छोटी बातों से रिलेशन में दुखी रहते हैं. इसलिए कोशिश करें कि न तो आप दुखी हों और न ही कुछ ऐसा कम करें कि सामने वाले को दुख पहुंचे. इसलिए इस दिन पार्टनर को हमेशा खुश रखने का प्रॉमिस जरूर करें.

रिस्पेक्ट देने का प्रॉमिस: रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होनी सबसे अधिक जरूरी है, जिस रिलेशन में रिस्पेक्ट नहीं होती, वह किसी काम का नहीं होता. अब चाहे वह हसबैंड वाइफ का रिश्ता हो या फिर गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड का. इसलिए अपने पार्टनर के बारे में भूलकर भी कभी अशब्द या कुछ ऐसा न बोलें, जिससे सामने वाले के मन को ठेस पहुंचे.

मुश्किल परिस्थिति में साथ देने का प्रॉमिस: सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन अपनों का पता तो तब चलता है, जब कोई मुश्किल घड़ी में आपका साथ दे. इसलिए हमेशा अपने पार्टनर की मुश्किल परिस्थितियों में उसके साथ खड़े रहें और जितना हो सके उसकी मदद करें.

सिचुएशन को समझने का प्रॉमिस: रिलेशन में हर समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए कोशिश करें कि हर सिचुएशन को समझते हुए उसके साथ रहने का प्रॉमिस करें. ताकि आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रह सकें.

प्यार करने का प्रॉमिस: रिलेशन में प्यार का काफी महत्व होता है, इसलिए सामने वाले से प्रॉमिस करें कि आपका प्यार कभी भी उसके लिए कम नहीं होगा और उसके प्यार पर सिर्फ सामने वाले का हक होगा.