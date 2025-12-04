scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सर्दी तो आ गईं...अब ठंड में बीमारियों से बचे रहने के लिए खाएं ये देसी चीजें, बन जाएगा सुरक्षा 'कवच'

सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण बढ़ जाते हैं. कुछ देसी चीजें जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, उनके बारे में जानेंगे.

Advertisement
X
इम्यूनिटी मजबूत करने में देसी चीजें मदद कर सकती हैं. (Photo: FreePic)
इम्यूनिटी मजबूत करने में देसी चीजें मदद कर सकती हैं. (Photo: FreePic)

सर्दियों का मौसम आ गया है और बजलते मौसम के साथ सर्दी-जुकाम-वायरल आदि के मरीज भी अस्पतालों में बढ़ गए हैं. इन मौसमी बीमारियों से बचने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना काफी जरूरी है. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग सर्दियों के दिनों में कुछ देसी चीजों का सेवन कर सकते हैं जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और सर्दियों में होने वाली वायरस और संक्रमण से भी बचेंगे. अब आपको कौन सी चीजें खानी शुरू कर देनी चाहिए, उनके बारे में जान लीजिए.

हल्दी (Turmeric)

हल्दी अपनी सूजन-रोधी और एंटीऑक्सिडेंट गुणों के लिए जानी जाती है. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और पाचन को सुधारती है. सर्दियों में हल्दी की चाय या हल्दी वाला दूध पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है.

सम्बंधित ख़बरें

Chronic Obstructive Pulmonary Disease
COPD बन रहा मौत का कारण 
Infectious Disease
Infectious Disease पर नई स्टडी 
Testing in the pathology lab
ICMR की इस स्टडी ने डराया! 
infectious-disease-in-icmr-study
भारत का हर 9वां भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की स्टडी ने डराया! 
cough syrup
कफ सिरप लेने से पहले जान लें ये बातें 

गोंद (Gond)

गोंद एक नेचुरल पदार्थ होता है जो शरीर को एनर्जी तो देती ही है, साथ ही साथ गर्माहट भी प्रदान करती है. इसमें मैग्नीशियम और जिंक भी होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने और हड्डियों की हेल्थ के लिए जरूरी है. सर्दियों में शरीर को ठंड से बचाने और एनर्जी बनाए रखने के लिए गोंद को काफी फायदेमंद माना जाता है.

सरसों का साग (Mustard greens)

सर्दियों के दिनों में मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग खाने का अपना अलग ही मजा है. सरसों के पत्ते में विटामिन C, K और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जो सर्दियों में इम्यूनिटी को बढ़ाने, हड्डियां मजबूत करने, डाइजेशन सही रखने में मदद करता है. इसका कारण है कि सरसों में फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है.

Advertisement

इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स कोलेस्ट्रॉल कम कर हार्ट हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. सरसों में ग्लूकोसिनोलेट्स नामक कंपाउंड भी होते हैं जो कैंसर के खतरे को घटाने में मदद कर सकते हैं.

आंवला (Gooseberries)

आंवला, विटामिन C का काफी अच्छा सोर्स होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मदद करता है. यह काफी अच्छा एंटीऑक्सिडेंट भी है जो हार्ट हेल्थ में सुधार करता है. सर्दियों में इसका नियमित सेवन आपकी स्किन और बालों की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है. साथ ही साथ यह सर्दी-जुकाम से लड़ने में मदद करता है.

तिल (Sesame)

तिल कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है. तिल के तेल में ब्लडप्रेशर को कंट्रोल करने वाले कंपाउंड होते हैं और यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाने में मदद करता है. तिल शरीर में गर्माहट पैदा करते हैं इसलिए सर्दियों में इन्हें खाने से शरीर को फायदा मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    करियर राशिफल
    Advertisement