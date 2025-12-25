scorecardresearch
 
पुदीने की चाय से जीरा तक... वजन कम करने में मदद कर सकती हैं ये 5 चीजें

वजन कम करने के लिए जिम और डाइट के साथ-साथ कुछ अन्य तरीके भी काम आ सकते हैं. पुदीने की चाय, जीरा, अदरक की चाय, सौंफ और ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर पेट की चर्बी कम करने में मदद करती हैं.

वजन घटाने के लिए सिर्फ डाइट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. (Photo:Pexels)
वजन घटाने के लिए सिर्फ डाइट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. (Photo:Pexels)

How to slim fast: वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम और डाइट पर ही ध्यान देते हैं लेकिन आपको ये जानना भी काफी जरूरी है कि हमारे किचन में मौजूद कुछ चीजें भी वजन कम करने में मदद कर सकती हैं. हालांकि ये चीजें सीधे तौर पर वजन कम नहीं करतीं लेकिन वो छोटी-छोटी चीजें मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और पेट की चर्बी कम करने में बड़ा रोल निभाती हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ खास चाय और मसालों का सही इस्तेमाल न केवल वजन घटाने में मदद करता है बल्कि पेट फूलने (Bloating) की समस्या को भी जड़ से खत्म कर सकता है. आइए उन चीजों के बारे में जानते हैं.

पुदीने की चाय (Peppermint Tea)

पुदीने की चाय डाइजेशन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि इसमें मौजूद मेंथॉल मसल्स को आराम देता है, जिससे गैस और ब्लोटिंग में राहत मिलती है. यह आपकी भूख को कम करने में भी मदद करती है जिससे आप बेवजह स्नैकिंग से बच जाते हैं.

जीरा (Cumin)

भारतीय रसोई का यह अहम हिस्सा फैट बर्निंग में बेहद असरदार है. रिसर्च बताती हैं कि जीरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और डाइजेशन में सुधार करता है. रोजाना सुबह जीरे का पानी पीने से शरीर की सूजन कम होती है और यह टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है.

अदरक की चाय (Ginger Tea)

अदरक में 'जिंजरोल' और 'शोगोल' जैसे कंपाउड होते हैं जो शरीर के तापमान (थर्मोजेनेसिस) को थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे कैलोरी तेजी से ब्रर्न होती हैं. यह भूख को कंट्रोल करने और भोजन के बाद होने वाली बेचैनी को कम करने के लिए जानी जाती है.

सौंफ (Fennel Seeds)

सौंफ एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक (Diuretic) के रूप में काम करती है जो शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक को बाहर निकालने में मदद करती है. इससे 'वॉटर वेट' कम होता है और पेट फ्लैच लगने लगता है. खाने के बाद सौंफ की चाय पीना पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है.

ग्रीन टी (Green Tea)

वेट लॉस की बात हो और ग्रीन टी का जिक्र न हो, ऐसा मुमकिन नहीं. इसमें मौजूद कैटेचिन्स (Catechins) शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और खास तौर पर पेट के आसपास जमा जिद्दी चर्बी (Visceral fat) को पिघलाने में मदद करते हैं.

