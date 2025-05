Walnuts Or Almonds: बादाम या अखरोट, कौन सा ड्राईफ्रूट याददाश्त अधिक बढ़ाता है? जानें विशेषज्ञ की राय

Walnuts Or Almonds Which One Boosts Your Memory: जरा सोचिए अगर आप बैठे-बैठे चीजें भूलने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? या फिर अगर आप अपनी मीटिंग के लिए गलत समय पर पहुंचे तो इसका आपकी इमेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर ये सब आपके साथ होता है, तो इसका सीधा कनेक्शन आपकी मेमोरी यानी याददाश्त से होता है. अगर आप चीजें भूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त कमजोर है. याददाश्त कमजोर होने से आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है. ऐसे में आपके बड़े-बूढ़े आपको बचपन से ही याददाश्त तेज करने के लिए रोजाना बादाम खाने सलाह देते हैं.



बादाम के साथ ही अखरोट भी याददाश्त को तेज करने के लिए अच्छे माने जाते हैं. ऐसे में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें याददाश्त तेज करने के लिए बादाम खाने चाहिए या अखरोट. दोनों ही नट्स दिमाग के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने में मदद करते हैं, लेकिन सवाल है बेहतर कौन सा है? तो चलिए डाइटीशियन सेजल आहूजा की मदद से समझें याददाश्त बढ़ाने के लिए बादाम और अखरोट में से कौन सा बेहतर है.



बादाम या अखरोट, कौन सा बेहतर?

सेजल के अनुसार, बादाम और अखरोट दोनों ही याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, अखरोट ज्यादा प्रभावी होते हैं क्योंकि उनमें बादाम की तुलना में ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा दोगुनी होती है. वह बताती हैं कि ओमेगा-3 ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी है. इसके साथ ही यह याददाश्त और कन्सनट्रेशन को भी बढ़ाने में मदद करता है. इसलिए, यदि आप अक्सर चीजें भूल जाते हैं, तो अपनी डाइट में अखरोट को शामिल करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.



प्रतिदिन कितने अखरोट खाने चाहिए?

एक्सपर्ट्स की मानें तो आपको प्रतिदिन 2-4 अखरोट खाने चाहिए. यूं तो आप अखरोट किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन इन्हें सुबह खाना सबसे अच्छा माना जाता है. इसके साथ ही बता दें कि इन्हें रातभर भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है.



ये फूड्स भी बढ़ा सकते हैं आपकी याददाश्त

सिर्फ और सिर्फ अखरोट ही आपकी याददाश्त बढ़ाने में मददगार नहीं हैं. इसके अलावा ऐसे कई फूड आइटम्स हैं, जो आपकी याददाश्त बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इनमें हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, हल्दी, जामुन, अंडे, ब्रोकोली और डार्क चॉकलेट भी हैं. ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर हैं, जो ब्रेन सेल्स को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.