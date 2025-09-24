इन 3 चीजों से चकाचक हो जाएंगे लोहे के बर्तन, जंग और गंदगी होगी साफ

भारतीय घरों लोहे के बर्तनों में खाना पकाना साफी सामान्य और एक पुरानी परंपरा है जिसे लोग आज भी खूब फॉलो करते हैं. लोहे की कड़ाही, तवा और अन्य बर्तनों को सिर्फ उनके टिकाऊपन के लिए ही नहीं बल्कि सेहत को होने वाले कई फायदों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है.

दरअसल लोहे के बर्तन में खाना पकाने से लोहे का एक छोटा सा अंश भोजन में मिल जाता है जो शरीर में आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है. लेकिन मुसीबत तब खड़ी होती है जब लोहे के बर्तनों में जंग लग जाती है या फिर उन पर जिद्दी चिकनाई की मोटी परत जम जाती है जिसे छुटाना टेढ़ी खीर हो जाता है.

ऐसे में यहां हम आपको जंग लगे बर्तनों को साफ करने के कुछ आसान और असरदार घरेलू तरीके बता रहे हैं. जो आपके बर्तनों से जंग और गंदगी को हटाकर आपके बर्तनों को फिर से नया जैसा बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं.



1- बेकिंग सोडा और पानी

ये लोहे के बर्तनों से जंग और गंदगी हटाने का सबसे अच्छा तरीका है. इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में बेकिंग सोडा और थोड़ा पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को जंग लगी जगह पर अच्छी तरह से लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. अब एक स्क्रबर या टूथब्रश से रगड़कर जंग को साफ करें.

2- सिरका और नमक

सिरका और नमक भी जंग हटाने में बहुत मदद करता है. इसके लिए सबसे पहले बर्तन की जंग वाली जगह पर नमक छिड़कें. अब उस पर सफेद सिरका डालें और इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. सिरके में मौजूद एसिड जंग को नरम कर देगा. कुछ घंटों बाद एक स्क्रब से रगड़कर जंग को साफ कर लें.

3- फिटकरी और साबुन

इसके लिए सबसे पहले कड़ाही को गैस पर रखें और उसमें एक कप पानी डालें. फिटकरी का एक छोटे टुकड़े को पीसकर उसका पाउडर बना लें और उसे उसी पानी में डाल दें. इसके बाद एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालें और 3-4 मिनट तक उबालें. इसमें बनने वाले झाग को कड़ाही के हर हिस्से में फैला दें. इसके बाद गैस को बंद कर दें और कढ़ाही को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद स्टील के स्क्रब से कढ़ाई को हल्के-हल्के रगड़ें.

