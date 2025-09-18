Tips: मकड़ियों से मिलेगा छुटकारा, इन छोटी-छोटी बातों का रखें ध्यान

पतझड़ के मौसम में मकड़ियां अचानक ज्यादा नजर आने लगती हैं. इस समय ठंडा मौसम और उनका प्रजनन सीजन माना जाता है, जो कि उन्हें एक्टिव बनाता है. पेस्ट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मकड़ियां अंधेरी, नमी वाली जगहों में रहना पसंद करती हैं और छोटी-छोटी जगहों से आसानी से घर में घुस सकती हैं. हालांकि, कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप मकड़ियों को घर से दूर रख सकते हैं.

TheSpruce की एक रिपोर्ट के अनुसार, छोटा सा गैप भी मकड़ी के आने का रास्ता बन सकता है. पेस्ट एक्सपर्ट Jeff Schmacher बताते हैं कि हमें मकड़ियों के आने वाले हर रास्ते को बंद करना चाहिए. इसके लिए वेदर स्ट्रिपिंग आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बाकी कीड़े भी घर में नहीं घुसेंगे क्योंकि मकड़ी का खाना बाकी कीड़े होते हैं तो ऐसे में मकड़ी के आने का चांस भी कम हो सकता है.

छिपने की जगह ना दें

अगर आप बेसमेंट को बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज़ करेंगे तो मकड़ियों के छिपने की जगह कम हो जाएंगी. Schmacher बताते हैं कि कपड़ों के ढेर मकड़ियों की फेवरेट जगह होती है, जहां वे आराम से जाल बना सकती हैं.

नमी की मात्रा को कम करना

पेस्ट एक्सपर्ट के मुताबिक, मकड़ी और जिन कीड़ों को मकड़ी खाती है, दोनों ही नमी वाली जगहों में पनपते हैं. ऐसे में नमी की मात्रा को कम करने की कोशिश करें.

लकड़ी को घर के अंदर स्टोर करने से बचें

मकड़ियां और दूसरे कीड़े लकड़ी के ढेर के नीचे छिपना पसंद करते हैं, Trent Frazer (एप्टिव पेस्ट कंट्रोल के लीड एंटोमोलॉजिस्ट) सलाह देते हैं कि लकड़ी को घर के अंदर रखने की बजाय बैकयार्ड में स्टोर करना चाहिए.

रेगुलर साफ-सफाई रखना

उन जगहों की भी नियमित रूप से साफ-सफाई रखनी चाहिए जहां मकड़ी या बाकी कीटों के आने का खतरा होता है. साफ-सफाई से कीड़ों की आवाजाही कम होती है.

