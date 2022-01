साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिटनेस से लोगों के दिलों पर छाए, जानें डाइट और डेली रूटीन

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा: द राइज' (Pushpa: The Rise) ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई इस मूवी ने अभी तक 300 करोड़ की कमाई कर ली है.

अल्लू अर्जुन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2003 में के राघवेंद्र राव (K Raghavendra Rao) की 'गंगोत्री' मूवी से की थी. इंडस्ट्री में 18 साल पूरे कर चुके अल्लू अर्जुन साउथ के सबसे फिट एक्टर्स में गिने जाते हैं.

वे अपने अधिकतर स्टंट और फाइट सीन खुद ही करते हैं, जिसका श्रेय उनकी फिटनेस को जाता है. उन्होंने कई बार अपने वर्कआउट रिजीम और डाइट प्लान के बारे में इंटरव्यूज में बताया है, तो आइए अल्लू अर्जुन की डाइट और उनके फिटनेस रूटीन के बारे में जानते हैं.

अल्लू अर्जुन का एक्सरसाइज रूटीन (Allu arjun exercise routine)

अल्लू अर्जुन के इंटरव्यू के मुताबिक, वे 45 मिनट ट्रेडमिल पर रनिंग या तेज वॉकिंग (Running or brisk walking) करते हैं, जिससे उन्हें कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी (Cardiovascular activity) बढ़ाने में मदद मिलती है. वे रनिंग सुबह खाली पेट करते हैं. अगर वे कभी एक्स्ट्रा कैलोरी का सेवन कर लेते हैं, तो जिम में जाकर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेते हैं.

अल्लू अर्जुन अगर कभी शूटिंग पर होते हैं या कहीं और बिजी होते हैं तो भी कम से कम एक हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज जरूर करते हैं. अगर अधिक बिजी नहीं होते तो एक हफ्ते में 7-8 बार भी एक्सरसाइज कर लेते हैं. उनके मुताबिक, एक्सरसाइज करना फिजिकल चैलेंज की अपेक्षा मेंटल चैलेंज है.

इसके अलावा, अल्लू अर्जुन रोजाना 30 मिनट की जॉगिंग (Jogging) और साइकिलिंग (Cycling) के साथ वेट ट्रेनिंग भी करते हैं. कैलिस्थेनिक्स (Calisthenics) उन्हें काफी पसंद है, जिसमें वे चिन-अप्स (Chin-ups), पुश-अप्स (Push-ups), डिप्स (Dips) के साथ काफी सारी एक्सरसाइज करते हैं.

अल्लू अर्जुन की डाइट (Allu arjun diet)

अल्लू अर्जुन डाइट में हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करते हैं. उनके मुताबिक, अगर एक्सरसाइज के साथ अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे वर्कआउट का कोई मतलब नहीं है. अर्जुन हमेशा ब्रेकफास्ट को हमेशा हैवी लेना पसंद करते हैं, इसलिए वे डाइट में हाई प्रोटीन डाइट के रूप में हमेशा अंडे (Eggs) का सेवन करते हैं.



इंटरव्यू के मुताबिक, वे लंच में ग्रिल्ड चिकन (Grilled chicken), हरी सब्जियां (Green vegetables) और फ्रूट शेक (Fruits shake) लेना पसंद करते हैं. इसके बाद डिनर में वे हरी बीन्स (Green beans), कॉर्न (Corn), ब्राउन राइस (Brown rice ) और सलाद (Salad) लेते हैं. वहीं कई बार रात में चॉकलेट भी खा लेते हैं.

वर्कआउट के पहले और बाद में प्री-वर्कआउट मील (Pre-workout meal) और पोस्ट वर्कआउट मील (Post workout meal) का भी खास ध्यान रखते हैं. रोजाना वर्कआउट और क्लीन डाइट से ही वे इतने फिट बने हुए हैं.