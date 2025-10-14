scorecardresearch
 

सोहा अली खान ने दिखाया दिवाली की सफाई को वर्कआउट में बदलने का मजेदार तरीका! देखें VIDEO

अगर आप दिवाली की सफाई में व्यस्त हैं और जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो सोहा अली खान की आसान ट्रिक अपनाकर आप घर पर ही फिट रह सकते हैं. उन्होंने एक वीडियो के जरिए लोगों को दिवाली की सफाई के दौरान खुद को कैसे फिट रख सकते हैं दिखाया है.

सोहा अली खान ने दिवाली की सफाई को वर्कआउट में बदला (Photo: Instagram/@sakpataudi)
सोहा अली खान ने दिवाली की सफाई को वर्कआउट में बदला (Photo: Instagram/@sakpataudi)

इन दिनों सभी दिवाली की साफ-सफाई और तैयारियों में व्यस्त हैं. इस वक्त काम इतना ज्यादा होता है कि लोगों को अपने लिए वक्त निकालने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है. वे सफाई वगैराह करके ही इतना थक जाते हैं कि उनके हाथ में जो आता है वो खा लेते हैं और एक्सरसाइज करने का समय भी नहीं निकाल पाते हैं. अगर आप भी ऐसे ही लोगों में हैं, जो दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हैं और एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक्ट्रेस सोहा अली खान का एक मजेदार तरीका अपना सकते हैं. क्या?

अगर आपके मन में भी यही सवाल उठा है कि सोहा अली खान ने ऐसा क्या किया है तो बता दें कि एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह दिखा रही हैं कि कैसे घर की सफाई भी एक अच्छी एक्सरसाइज बन सकती है.

त्योहारों में किस तरह रह सकते हैं फिट?
वीडियो में सोहा जिम में नजर आ रही हैं, लेकिन वो वहां पर नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं. एक्ट्रेस वहां झाड़ू लगाते हुए, फर्श पोंछते हुए और कई घर के काम करते हुए स्ट्रेंथ मूव्स भी कर रही हैं. इस तरह  के घर के काम पूरे शरीर के लिए एक पूरा फिटनेस सेशन बन जाते हैं. वीडियो की शुरुआत में सोहा एक आसान फुल-बॉडी मूवमेंट करती हैं, जो शरीर को वार्म करने का काम करता है. ये एक्सरसाइज कंधों, बाजुओं, कोर और पैरों को एक्टिव करती है, जिससे शरीर की स्पीड बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है.  

हैंड मूवमेंट के साथ पोंछें शीशा 
वीडियो में आगे सोहा हाथों को खींचते हुए मूवमेंट करते हुए शीशा पोंछती दिखाई दे रही हैं. ये एक्सरसाइज उनकी अपर बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हाथों को बगल से ऊपर-नीचे हिलाने से कंधे, बाजू और बगल की मसल्स एक्टिव हो जाती हैं. इसके अलावा, सोहा मजेदार तरीके से साइड स्ट्रेच भी करती दिखाई दीं. 47 वर्षीय अभिनेत्री डायनेमिक साइड बेंड करती हैं, जिससे पीठ के ऊपरी हिस्से और बगल में फ्लेक्सिब्लिटी बढ़ती है और शरीर में स्पीड आती है. ये स्ट्रेच कोर यानी पेट और पीठ की मसल्स को भी मजबूत करते हैं.

A post shared by Soha (@sakpataudi)



पुश-अप के साथ बढ़ाएं स्ट्रेंथ और कोर ट्रेनिंग
इसके बाद, सोहा पुश-अप करने का नया तरीका दिखाती हैं. वो नॉर्मल पुश-अप करती हैं और फिर अपने शरीर को फर्श पर आगे-पीछे हिलाती हैं. यह मूव छाती, कंधे और बाजुओं के साथ-साथ कोर मसल्स को भी मजबूत बनाता है, जिससे ताकत और फ्लेक्सिबल दोनों बढ़ते हैं.

त्योहारों में फिटनेस बनाए रखने का आसान तरीका
सोहा का यह तरीका खासकर त्योहारों के समय पर फिटनेस मेंटेन करने के बहुत काम आ सकता है. जब लोग तैयारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिम जाने का समय नहीं मिल पाता तब ये मददगार साबित हो सकता है. ये न सिर्फ शरीर को एक्टिव रखता है, बल्कि काम करते हुए कैलोरी बर्न करने और मांसपेशियों को मजबूत करने में भी मदद करता है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

