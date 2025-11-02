Shalini Passi: 49 साल की शालिनी पासी ट्रैवल के दौरान पीती हैं ये खास कॉफी, जानें क्या है इसकी खासियत

'फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स' फेम शालिनी पासी अपने स्टाइलिश लुक और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बात की है. वे कहती हैं कि जब वह ट्रैवल कर रही होती हैं या फिर शूटिंग में होती हैं तो वे बीच-बीच में कॉफी में कुछ बूंदें नींबू का रस और थोड़ा काला नमक डालकर पीती हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे कि कॉफी में नींबू का रस और काला नमक मिलाकर पीना कितना सही है और इससे क्या फायदे हो सकते हैं?

कॉफी में नींबू का रस मिलाना कितना सही है?

KIMS अस्पताल के डॉक्टर और चीफ चीफ डायटिशियन गुलनाज शेख के मुताबिक अगर इसे सीमित मात्रा में मिलाया जाए तो यह सेहत के लिए हानिकारक नहीं है. वे कहते हैं कि नींबू कॉफी को हल्का खट्टापन देता है और काला नमक स्वाद बढ़ाने में मदद करता है. लेकिन ज्यादा नींबू पीने से दांतों के इनैमल पर असर पड़ सकता है जबकि ज्यादा काला नमक शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ा सकता है. इसलिए बैलेंस जरूरी है. ऐसे में अगर आप कॉफी में नींबू का रस और काला नमक मिला रहे हैं तो मात्रा का ध्यान रखें.



कॉफी में नींबू का रस और काला नमक डालने से क्या फायदे होते हैं?

ट्रैवल के दौरान हमारा रूटीन और खाने-पीने की आदतें अक्सर बदल जाती हैं जिसका असर डाइजेशन पर पड़ता है. ऐसे में कॉफी में थोड़ा नींबू का रस या काला नमक मिलाना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है. गुलनाज शेख कहती हैं, इस तरह की कॉफी डाइजेशन के लिए तो अच्छी होती ही है साथ ही यह शरीर को हाइड्रेट और एनर्जेटिक भी बनाए रखने में मदद करती है. बस ध्यान रखें कि कॉफी के साथ खूब पानी पिएं और बैलेंस में खाना खाएं सिर्फ कैफीन पर डिपेंड न रहें.

गुलनाज शेख के मुताबिक, नींबू में विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी और डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं. वहीं, काला नमक पेट फूलने या गैस बनने की समस्या से राहत दे सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

हमेशा ताजा नींबू का रस ही इस्तेमाल करें, पैक्ड या बोतल वाला नहीं क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं. अगर आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की समस्या है तो कॉफी में नींबू डालने से बचें. काला नमक भी सिर्फ चुटकी भर ही डालें ज्यादा मात्रा में यह सोडियम बढ़ा सकता है और ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकता है. अगर आप स्टील या सिरेमिक मग में कॉफी पीते हैं तो पीने के बाद उसे तुरंत धो लें ताकि नींबू की वजह से दाग या जंग न लगे.

