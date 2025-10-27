scorecardresearch
 

100 साल तक जीने वाले लोग नाश्ते में खाते हैं ये शाकाहारी चीजें! ब्लू जोन रिसर्चर ने बताया

Vegetarian things for breakfast: नेशनल ज्योग्राफिक के फेलो डैन ब्यूटनर ने बताया है कि ब्लू जोन के लोग नाश्ते में क्या खाते हैं.

लंबी उम्र जीने वाले लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? (Photo- AI generated)
ब्रेकफास्ट करना सेहत के लिए काफी जरूर होता है इसलिए कहा जाता है कि सुबह नाश्ता बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए. लंबे समय तक जीने वालों की लाइफ पर स्टडी की गई और बताया गया कि वे लोग नाश्ते में क्या खाते हैं. हाल ही में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक, खाना खाने का समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या खाते हैं ये महत्वपूर्ण है. नेशनल ज्योग्राफिक के फेलो डैन ब्यूटनर ने कहा कि इस हेल्दी नाश्ते में अंडा शामिल भी नहीं है. तो आखिर वो क्या चीज है जिसे लंबी उम्र पाने वाले लोग नाश्ते में शामिल करते थे, इस बारे में जानिए.

ब्यूटनर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में बताया कि ब्लू जोन वाले कुछ इलाकों में बीन्स और चावल खाए जाते हैं. इसके अलावा अवोकाडो टोस्ट और सूप भी पीते हैं. उनका सुझाव है कि दिन की शुरुआत फाइबर और प्लांट बेस्ड नाश्ते से करें. ये आपके पेट को भी भर देगा और दोपहर के भोजन के लिए भूख भी बढ़ाएगा.

पारंपरिक जापानी नाश्ते में चावल और मिसो सूप शामिल होते हैं और वे लोग उसके साथ ग्रिल्ड मछली जैसे प्रोटीन और अचार वाली सब्जियां भी शामिल करते हैं. ग्रीस के इकारिया में नाश्ते में पौधे आधारित चीजें जैसे साबुत अनाज के रस्क और ऑलिव शामिल होते हैं.

फाइबर वाला होता है भोजन

दुनिया के ब्लू जोन जहां पर लोग 100 साल से अधिक जीते हैं, वो टेस्टी, सिंपल और फाइबर वाली चीजें खाते हैं. बीन्स और चावल, एवोकाडो टोस्ट या फिर सूप भी लेते हैं. इसलिए आप भी अपने दिन की शुरुआत प्रोसेस्ड फ़ूड से नहीं बल्कि प्लांट बेस्ड चीजों से करें. साथ में रोजाना 20 मिनट पैदल भी चलें.

