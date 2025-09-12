scorecardresearch
 

Feedback

चाहती हैं ग्लोइंग और क्लियर स्किन? घर पर ही बनाएं ये 3 फेस सीरम

घर पर नेचुरल फेस सीरम बनाने से स्किन को विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हाइड्रेशन मिलता है. विटामिन C ब्राइटनिंग सीरम, कोलेजन बढ़ाने वाला सीरम और एंटी-एजिंग सीरम जैसे नेचुरल सीरम्स स्किन की प्राकृतिक चमक को बढ़ाते हैं और झुर्रियों, धब्बों और तनाव से लड़ने में मदद करते हैं.

Advertisement
X
natural homemade aging face serums skin care
natural homemade aging face serums skin care

आजकल की मॉर्डन लाइफस्टाल जैसे ज्यादा स्क्रीन टाइम, देर रात तक प्रोसेस्ड खाना, स्ट्रेस और केमिकल से भरपूर प्रोडक्ट्स हमारी स्किन की प्राकृतिक चमक को खो देते हैं. इसलिए, साफ्टकेमिकल्स पर निर्भर होने के बजाय अपनी स्किन को नेचुरल सीरम्स के साथ सपोर्ट करना ज्यादा बेहतर होता है, जो विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हाइड्रेशन सीधे स्किन को देते हैं. हम आपको कुछ फेस सीरम के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप घर पर ही बना सकते हैं.

पहला है विटामिन C ब्राइटनिंग सीरम-  जैसे कटा हुआ सेब हवा में भूरा हो जाता है, वैसे ही हमारी स्किन पर प्रदूषण, धूप और स्ट्रेस से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जिससे स्किन धुंधली और रंग असमान हो जाता है. विटामिन C इस नुकसान से लड़ता है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, कोलेजन बढ़ाता है और रंगत को निखारता है. घर पर इसका सीरम बनाने के लिए एक चम्मच एलोवेरा जेल लें, उसमें एक चम्मच नींबू का रस और कुछ बूंदें गुलाबजल की डालकर अच्छे से मिलाएं. इसके साथ एक चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर भी मिलाएं. इसे फ्रिज में रखें और रात में चेहरे पर लगाएं. एलोवेरा स्किन को ठंडक देता है, नींबू से विटामिन C मिलता है, और गुलाब जल ताजगी पहुंचाता है.

दूसरा है कोलेजन बढ़ाने वाला सीरम- कोलेजन हमारी स्किन को ठोस और कोमल बनाता है, लेकिन 25 साल की उम्र के बाद इसकी मात्रा कम होने लगती है, जिससे झुर्रियां आने लगती हैं. इसके लिए एक चम्मच फ्लैक्ससीड (अलसी) को दो चम्मच गर्म पानी में भिगोकर जेल निकाले. इसमें कुछ बूंदें विटामिन E या बादाम का तेल मिलाएं और हल्के हाथों से लगाएं. फ्लैक्ससीड ओमेगा-3 से भरपूर है और कोलेजन को बढ़ाता है, जबकि विटामिन E स्किन को पोषण देता है. 

सम्बंधित ख़बरें

शरीर की सूजन को करना चाहते हैं कम? इस नेचुरल ड्रिंक से मिलेगी मदद
शरीर की सूजन को करना चाहते हैं कम? इस नेचुरल ड्रिंक से मिलेगी मदद 
pashtooni zarda pulao (Photo: AI Generated)
त्योहारों पर ट्राई करें अफगान-इंडियन स्टाइल शाही 'जर्दा पुलाव', आ जाएगा मजा 
bowl of dry fruits and woman with long hairs
बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए खाएं ये चीजें, तेजी से होगी ग्रोथ 
Tamannaah Bhatia (Photo: Instagram/@tamannaahspeaks)
ब्लैक गाउन में तमन्ना भाटिया का बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज, लुक से नजरें हटाना मुश्किल 
Sugar Substitute
Sugar के Substitute कितने हेल्दी? 
Advertisement

तीसरा है एंटी-एजिंग सीरम- बाजार में कई एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स में कठोर रेटिनोल या केमिकल होते हैं जो सेंसिटिव स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आयुर्वेद में अश्वगंधा को स्ट्रेंथ हर्ब कहा जाता है, जो स्किन की सूजन कम करता है, तनाव घटाता है और ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है. इसका सीरम बनाने के लिए एक चम्मच शुद्ध जोजोबा ऑयल लें, उसमें एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाएं और रात को चेहरे पर लगाएं. 10 मिनट बाद गीले तौलिये से हल्का मसाज करके साफ करें, लेकिन धोएं नहीं ताकि रातभर इसका फायदा स्किन ले सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement