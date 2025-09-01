scorecardresearch
 

National Nutrition Week 2025: इन 5 न्यूट्रिएंट्स की कमी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं भारतीय, जानें कैसे कर सकते हैं पूरी

National Nutrition Week 2025: भारत 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रीशन वीक 2025 मना रहा है. इस बार की थीम 'बेहतर जीवन के लिए सही खाएं' है. भारत में आयरन, विटामिन D, विटामिन B12, प्रोटीन और फोलेट जैसी न्यूट्रिशनल कमियां सबसे आम हैं.

न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या-क्या खाया जा सकता है? (Photo: ITG)
भारत 1 से 7 सितंबर तक 'नेशनल न्यूट्रीशन वीक 2025' मनाने वाला है. ये हफ्ता आपको अपने खाने की आदतों और सेहत पर ध्यान देने का मौका देता है. इस बार की थीम 'नेशनल न्यूट्रीशन वीक' की थीम 'बेहतर जीवन के लिए सही खाएं' है. इस पूरे हफ्ते का मकसद लोगों को बैलेंस्ड डाइट की अहमियत समझाना और बचपन से ही पोषण की कमी को रोकना है.

ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत में बहुत सी परंपराओं के लोग मिल जुलकर रहते हैं. यूं तो ये देश को बहुत समृद्ध बनाता है, लेकिन इसके साथ ही एक चुनौती भी है. आप में से कई लोग जाने-अनजाने ऐसे जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कम से जूझते हैं, जिन्हें शरीर खुद नहीं बना पाता. जब ये पोषक तत्व आपकी डाइट में कम हो जाते हैं, तो आपका शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बन जाता है.

आज हम इस आर्टिकल में आपको उन विटामिंस के बारे में बताएंगे, जिनकी कमी से भारतीय सबसे ज्यादा जूझते हैं. इसके साथ ही इन कमियों को दूर करने के कुछ आसान तरीके भी बताएंगे. 

1. आयरन की कमी: ब्लड बनाने और शरीर को एक्टिव रखने के लिए आयरन बहुत जरूरी है. भारत में, आयरन की कमी बहुत की कॉमन है, खासकर महिलाओं में. NFHS-4 के द्वारा कुछ साल पहले किए गए सर्वे से पता चला था कि 53% महिलाएं और 23% पुरुष एनीमिया से पीड़ित थे.

अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपको कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में मीट, मछली, मुर्गी, बींस, हरी पत्तेदार सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं.

2. विटामिन बी12 की कमी: विटामिन बी12 रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन, एनर्जी बढ़ाने, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है. ये नेचुरल रूप से एनिमल-बेस्ड फूड्स जैसे मछली, मांस, मुर्गी, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है. भारत में 47% लोगों में विटामिन बी12 की कमी है क्योंकि ,  बहुत से लोग शाकाहारी हैं. 

अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 नहीं होगा तो आपको थकान, कमजोरी या नसों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं.

3. प्रोटीन की कमी: प्रोटीन को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है. आपके शरीर को हर दिन आपके वजन के हिसाब से प्रोटीन चाहिए. यानी, अगर आपका वजन 1 किलो है तो आपको लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है. अगर आप पर्याप्त प्रोटीन नहीं खाते हैं तो आपको थका हुआ, कमजोर और लेस प्रोडक्टिव महसूस हो सकता है. प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए अंडे, मछली, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें, ड्राई फ्रूट्स और सोया खाएं.

4. विटामिन डी की कमी: विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने, हड्डियों को मजबूत रखने और इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है. आमतौर पर धूप से विटामिन डी मिल सकता है, लेकिन आज कल की लाइफस्टाइल के कारण लोग बाहर समय नहीं बिता पाते हैं. बहुत सी स्टडी से पता चलता है कि 70-90% भारतीयों में विटामिन डी की कमी है, जिनमें 88% युवा और 84% गर्भवती महिलाएं शामिल हैं.

अगर आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी नहीं है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है और इम्युनिटी भी कमजोर हो सकती है. विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे की जर्दी और फैट युक्त मछली जैसे  फूड्स खाने से मदद मिल सकती है.

5. फोलेट की कमी: फोलेट रेड ब्लड सेल्स, डीएनए और आरएनए के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है. ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर से जरूरी है. एक सर्वे से पता चलता है कि भारत में 40-60% बच्चे और किशोर फोलेट की कमी से ग्रस्त हैं. फोलेट की कमी को पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, राजमा, फलियां और अंडे खाने से मदद मिल सकती है.
 

---- समाप्त ----
