Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स बनने की राह पर भारतीय सुंदरी! विदेश में बजाया डंका, लहंगा-साड़ी में लगीं कमाल

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का मुकाबला थाईलैंड में जोरो-शोरो से जारी है. इस मुकालबे में करीब 100 देशों की सुंदरियां शामिल हुई थीं. हालांकि इनमें कई ने मुकाबले को बीच में ही छोड़ दिया. वहीं, भारतीय प्रतियोगी मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 मनिका विश्वकर्मा इस प्रतियोगिता की सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरी हैं.

मनिका सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और प्रतियोगिता से जुड़े लोग और यहां तक कि उनके साथ इस मुकाबले में कंपीट कर रहीं दूसरे देशों की सुंदरियों ने भी मनिका की तारीफ की है. मनिका ने इस मुकाबले से जुड़े हर इवेंट में भारत की कला, संस्कृति और पहनावे का डंका बजाया है. खास बात है कि इस दौरान उन्होंने केवल विदेशी गाउन्स या ड्रेसेस ही नहीं बल्कि भारतीय लहंगा और साड़ी भी पहनी है.

ये वीडियो मिस यूनिवर्स 2025 के एक इवेंट का है जिसमें मनिका गुलाबी और बीच कलर के मोतियो से सजे लहंगे में दिख रही हैं. मनिका ने इस लहंगे को बड़ी खूबसूरती से कैरी किया है.

वहीं, ये दूसरी तस्वीर भारत से थाईलैंड जाते हुए एयरपोर्ट पर ली गई है जिसमें मनिका साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने इस दौरान अपने सिर पर ताज भी पहना हुआ है. ऑर्गेंजा कपड़े की इस लाल रंग की साड़ी पर बेहद बारीक काम था जो मनिका के देसी लुक को शाही बना रहा था. वी नेकलाइन वाले ब्लाउज और स्लीव्स पर भी गोल्डन धागे से एम्ब्रॉयडरी की गई थी. साथ में सीक्वेंस का काम भी किया गया जो उनके लुक को और अट्रैक्टिव बना रहा था.

इस तस्वीर में मनिका ने फ्लॉवर पैटर्न वाला कोऑर्ड सेट पहना है जिसमें स्लीवलेस ब्लाउज, ऊपर से जैकेट और नीचे पैंट्स हैं. इस ड्रेस पर बेहद खूबसूरत मोतियों का वर्क किया हुआ है. साथ में ब्लाउज, जैकेट और आस्तीनों पर भी मोतियों की लटकन है. इस ड्रेस के साथ मनिका ने मोतियों का चोकर और मैचिंग ईयररिंग्स पहने हैं.

इस लाल ड्रेस में भी मनिका कमाल नजर आ रही हैं. इसमें मनिका ने रेड रंग का फुल इंडियन स्टाइल लंबा गाउन पहना था जिसे उन्होंने खूबसूरती से इंडियन चोकर और ईयररिंग्स के साथ पेयर किया था. ये ड्रेस भारतीय डिजाइनर समंत चौहान ने डिजाइन किया था जिसमें मनिका एक दम रॉयल नजर आ रही हैं.

इस सुंदर ड्रेस पर हर जगह फूलों का काम हो रखा था. फ्लोर तक लंबी इस ड्रेस के ऊपरी हिस्सा जैकेट स्टाइल में था. मनिका ने इस दौरान बालों में स्लीक बन बनाया हुआ था. मेकअप के लिए उन्होंने डार्क आईब्रो, काजल, मस्कारा, आईलाइन, शिमरी आईशैडो, गालों पर ब्लश और होठों पर ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई हुई थी. मनिका के इस लुक की खूब वाहवाही हुई थी.

इसके अलावा मनिका बैंकॉक में मिस यूनिवर्स के एक इवेंट में अनारकली कुर्ता सेट में भी दिखाई दी थीं. गोल्डन ब्राउन अनारकली सूट में वो बेहद सुंदर नजर आ रही हैं.

इस सूट हेवी गोल्ड वर्क और सीक्विन डिटेलिंग की सजावट थी. उन्होंने इस ड्रेस के साथ कढ़ाई वाला मैचिंग दुपट्टा कैरी किया था. मनिका इस फोटो में मिस इंडोनेशिया और बाकी प्रतियोगियों के साथ पोज देती दिख रही हैं.

