Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स में भारतीय सुंदरी ने अपने जवाब से किया इंप्रेस, लोग बोले- ये जरूर जीतेगी ताज

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन इस साल थाइलैंड में किया गया है. इस साल मनिका विश्वकर्मा भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं,वो हर दिन अपने कॉन्फिडेंस, स्टाइल और सोच से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. जहां एक ओर उनके हर लुक की फैशन क्रिटिक्स खूब तारीफ कर रहे हैं, वहीं उनकी इंटेलिजेंट बातचीत ने भी लोगों का दिल जीत लिया है.

सोशल मीडिया पर मनिका विश्वकर्मा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनके जवाब ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. मनिका ने अपने जवाब से सवाल पूछने वाले को भी इंप्रेस कर दिया. चलिए जानते हैं कि मनिका से ऐसा क्या सवाल पूछा गया था और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया था.

मनिका के किस जवाब ने मचाई सनसनी

मनिका के इस वीडियो को 5 नवंबर को इंस्टाग्राम पेज द पेजेंट वॉल्ट ने शेयर किया है. वीडियो में इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, 'क्या आप कहेंगे कि मिस यूनिवर्स में कॉम्पिटिशन करना हर लड़की का सपना है, लेकिन सिर्फ एक महिला की जर्नी है?' इस सवाल को सुनकर मनिका ने पहले तो सहमति जताई, लेकिन आगे जो उन्होंने कहा उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया.

उन्होंने कहा, 'मैं ऐसा नहीं मानती. मैं यहां इसलिए खड़ी हूं क्योंकि मेरी मां ने पढ़ाई की, उन्होंने मुझे शिक्षा दी. मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि ऑडिशन के दिन कई लड़कियों ने मुझे कहा कि मुझे हिस्सा लेना चाहिए. मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं उन सभी महिलाओं को अपने साथ लेकर चल रही हूं.मैं अपने साथ अरबों सपने लेकर चल रही हूं.'

यह सिर्फ एक महिला का सपना या सफर नहीं है, बल्कि अरबों सपनों का बोझ है जिसे मैं अपने साथ लेकर चल रही हूं. मैं अपनी कम्युनिटी और पूरे देश की उम्मीदों को रिप्रेजेंट कर रही हूं. हर देश में कई महिलाएं और छोटी-छोटी लड़कियां हैं जो हमें देखकर प्रेरित होती हैं. वे हमारी जर्नी को देख रही हैं और शायद इसी राह पर चलने की हिम्मत जुटा रही हैं.

इंटरनेट पर लोग कर रहे तारीफ

मनिका का जवाब सुनने के बाद इंटरव्यूअर के मुंह से भी 'WOW' निकाल गया. मनिका का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनके जवाब की तारीफ कर रहे हैं. कोई बोल रहा है कि उनसे कोई सवाल मत पूछो, वो अपने जवाब से सबकी बोलती बंद कर देंगी. कई लोग कह रहे हैं कि मनिका ब्यूटी विद ब्रेन हैं और वह जरूर ताज जीतेंगी.

भारत का गर्व बनी मनिका विश्वकर्मा

मनिका न सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपनी विनम्रता और तेज दिमाग से भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. उनका जवाब इस बात का सबूत है कि भारत की महिलाएं दुनिया की सोच बदलने का दम रखती हैं.

