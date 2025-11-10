किसी मां ने CEO को किया मेल तो किसी ने मांगी कुर्सी खरीदने छुट्टी...Gen Z पेरेंट्स की गिरफ्त में 'ऑफिस'

'मिलेनियल' (Millennials) और 'जेन जेड' (Gen Z) वर्ड आजकल काफी उपयोग में आ रहे हैं. आपका जन्म किस साल में हुआ है, इस आधार पर बनाई गईं ये 2 जेनरेशन है. 1981 से 1996 के बीच जन्मे लोगों को मिलेनियल कहा जाता है और वहीं 1997 से 2012 के बीच जन्म टीनएजर्स को जेन जेड कहा जा रहा है. आज के समय यानी 2025 में मिलेनियल्स की उम्र लगभग 29 से 44 साल के बीच होगी और वहीं जेन जेड की उम्र 13 से 28 साल होगी. जेन जेड अभी उस उम्र में हैं जहां पढ़ाई के बाद वे लोग जॉब शुरू कर रहे हैं और नए-नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं.



नए आइडिया, नई सोच और अलग एटीट्यूड के साथ कई नई चीजें सीख रहे हैं तो कई बार जेन जेड्स का वर्क कल्चर उनके माता-पिता को सहज महसूस नहीं कराता और कई बार वे अपने बच्चों की ऑफिस वर्क में इंटरफेयर भी कर देते हैं. पैरेन्ट्स का ऐसा करना कई बार मैनेजर्स के लिए ऑकवर्ड मूवमेंट पैदा कर देता है. कई बार मिलेनियल मैनेजर्स मन में सोचते होंगे कि ये कॉर्पोरेट ऑफिस कम, पैरेंट-टीचर मीटिंग अधिक लगने लगा है. कुछ मिलेनियल मैनेजर्स ने अपने ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जिसमें जेन जेड के पैरेन्ट्स ने ऑफिस लाइफ में भी दखल दिया.

और पढ़ें

मां ने भेजा CEO को ईमेल

दिल्ली की 33 साल की रितिका जो एक कंपनी में मैनेजर हैं उन्होंने बताया, 'हमारी कंपनी में एक इंटर्न लड़की थी. उसकी मां ने कंपनी के सीईओ को मेल भेज दिया और उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन (Letter of Recommendation) मांग लिया ताकि उनकी बेटी की नौकरी लग जाए. जब कि हम पहले ही उसे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे चुके थे लेकिन उसकी मां ने जिद पकड़ ली कि उसकी बेटी को और अच्छा मिलना चाहिए. जब कंपनी ने उसे मना किया तो उसने फिर कंपनी के सभी सीनियर्स को मेल करना शुरू कर दिया. आखिरकार, ड्रामा खत्म करने के लिए हमने उसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया और उसे फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया.

मां ने कॉर्पोरेट ईवेंट में जाने से किया मना

मेहर जो 31 साल की हैं उनकी कंपनी में एक ईवेंट के लिए एक लड़की ने सभी सेफ्टी अरेंजमेंट्स और कैब्स अरेंज करने के बाद भी जाने से मना कर दिया क्योंकि लड़की का बोलना था कि मेरी मां जगह दूर होने के कारण जाने जाने से मना कर दिया है.

Advertisement

कुर्सी खरीदने के लिए छुट्टी

32 साल की रुखसार का कहना है कि उनकी एक एम्प्लॉयी ने कॉल करके मां ने उन्हें कॉल करके कहा था कि उनकी बेटी को एक दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि उन्हें कुर्सी टेबल और कुर्सी खरीदने जाना है क्योंकि उनका पोश्चर बिगड़ रहा है. लेकिन इस कारण से छुट्टी देना हमारी HR पॉलिसी में नहीं था.

---- समाप्त ----