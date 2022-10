Kidney Failure: एक्ट्रेस अनाया सोनी की किडनी फेल, गुर्दे की बीमारी के कारण और लक्षण जान लीजिए

kidney failure: नामकरण, इश्क में मरजावां और मेरे साईं जैसे टेलीविजन शो में काम कर चुकीं अनाया सोनी (Anaya Soni) की किडनी फेल हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक्ट्रेस ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी थी और यह भी बताया था कि उनकी किडनी फेल हो गई हैं. उन्हें डायलिसिस पर रखा गया है और प्रोसेस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अप्लाई करेंगी.

आजकल काफी कम उम्र के लोगों में भी किडनी से संबंधित समस्याएं देखी जा रही हैं. इसका कारण लाइफस्टाइल, डायबिटीज, गलत खानपान आदि हो सकता है. किडनी फेल होने का कारण क्या होता है और कैसे पता चलता है कि किडनी की सेहत खराब हो रही है इस बारे में जरूर जान लीजिए.

किडनी फेल होना क्या है? (What is kidney failure?)

Clevelandclinic के मुताबिक, किडनी फेल होना एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक या दोनों किडनी काम करना बंद कर देती हैं. अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ही इसका इलाज होता है. किडनी फेल कभी-कभी अस्थाई भी होता है लेकिन यह स्थिति ऐसी होती है कि अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो परमानेंट किडनी खराब हो सकती है.

किडनी खराब होने का क्या कारण है? (What causes kidney failure?)

किडनी फेल होने का सबसे आम कारण डायबिटीज और हाई ब्लडप्रेशर है. जब किडनी अचानक से काम करना बंद कर देती हैं तो उसे इंटेंस किडनी फेल कहते हैं. इंटेंस किडनी फेल के सामान्य कारण यह हो सकते हैं:

- ऑटोइम्यून किडनी डिसीज

- कुछ प्रकार की दवाएं

- डिहाइड्रेशन

- यूरिन ट्रैक में रुकावट

- हार्ट डिसीज

- लिवर डिसीज

किडनी फेल रातों रात नहीं होती बल्कि इसमें समय लगता है. जब कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है जो किडनी फेल का कारण बनती है तब किडनी फेल होती है. क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में, दोनों किडनी को खराब होने में महीनों से सालों तक का समय लगते हैं. इसके कारण अगर किडनी फेल होती है तो उसके बड़े कारण ये हो सकते हैं.

डायबिटीज : अगर किसी की डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती है तो वह शरीर में ब्लड शुगर को बढ़ा देती है और लगातार अधिक शुगर बनने से किडनी समेत शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान हो सकता है.

हाई ब्लडप्रेशर: हाई ब्लडप्रेशर (उच्च रक्तचाप) का अर्थ है कि खून ब्लड वेसिल्स में कितनी तेजी के साथ बह रहा है. अगर अधिक तेजी से बहता है तो किडनी को नुकासन होता है और समय के साथ वह किडनी फेल होने का कारण बन सकता है.

क्रोनिक किडनी डिजीज के अन्य कारणों में शामिल हैं:

पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज (Polycystic kidney disease) जो कि एक वंशानुगत स्थिति है जहां किडनी के अंदर सिस्ट बन जाता है.



ग्लोमेरुलर डिसीज (Glomerular diseases), जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो किडनी की फिल्टर करने की क्षमता को बताते हैं.



ल्यूपस और अन्य ऑटोइम्यून डिसीज (Lupus and other autoimmune diseases) जो शरीर की कई प्रणालियों को प्रभावित करते हैं.

किडनी फेल होने के लक्षण क्या हैं? (What are the symptoms of kidney failure)

किडनी फेल होने के शुरुआती लक्षण तो कई लोगों को नजर नहीं आते लेकिन क्रोनिक किडनी डिसीज के कारण अगर लंबे समय से किसी की किडनी को नुकसान हो रहा है तो उसे नीते बताए हुए लक्षण नजर आ सकते हैं.

- थकान होना

- पेट दर्द या उल्टी

- डिमेशिया

- फोकस करने में परेशानी

- हाथ या टखनों के आसपास सूजन

- बार-बार बाथरूम जाना

- मांसपेशियों में ऐंठन

- सूखी या खुजली वाली त्वचा



अगर किसी को भी इनमें से कोई भी समस्या लंबे समय से हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे.